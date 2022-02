Motivasi Gregoria sedang Meningkat untuk Arungi All England

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung , tidak mempermasalahkan hasil undian babak pertama All England 2022 yang menyebutkan dirinya bakal bentrok dengan anak ajaib Korea Selatan, An Se Young. Terlebih, kepercayaan dirinya sedang menanjak.Seperti diketahui, Gregoria baru saja ikut mengantarkan tim bulu tangkis putri Indonesia mencetak sejarah sebagai juara Asia untuk pertama kali. Oleh karena itu, dia semakin semangat berlatih menyambut All England dan punya motivasi khusus untuk menghadapi An Se Young."Puji Tuhan, hari ini sudah mulai kembali latihan setelah pulang dari Malaysia dan menjalani karantina. Latihannya juga sudah normal, baik secara fisik dan teknik. Semoga di sisa waktu sebelum ke All England ini, kondisi saya bisa naik dan naik terus," kata Gregoria."Jujur, saya punya target saat bertemu An Se Young tapi tidak mau membebani diri terlalu jauh dulu. Saya mau fokus ke persiapan sebaik mungkin, latihan keras biar bisa menambah kepercayaan diri di sana. Motivasi saya juga meningkat setelah menang di Kejuaraan Asia," tambahnya.An Seyoung sejatinya unggul di atas kertas karena sedang berada di ranking empat dunia, sedangkan Gregoria mengisi urutan ke-27. Tapi, hasil apa pun tentu bisa terjadi di lapangan.All England 2022 dijadwalkan bergulir pada 16-20 Maret di Utilita Arena Birmingham, atau setelah German Open Super 300 selesai berlangsung di Westenergie Sporthalle, Muelheim an der Ruhr pada 8-13 Maret mendatang. (RO)