Korea Open: Fajar/Rian Waspadai Performa Menanjak Bagas/Fikri

: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menghentikan perlawanan wakil Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, melalui straight game 21-19 dan 22-20. Dengan begitu, mereka berhak melaju ke semifinal untuk menghadapi juniornya, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.Fajar/Rian akan mewaspadai tren menanjak dari sang juara All England 2022 itu. Fajar/Rian menganggap siapa yang paling siap yang akan menang."Bertemu Bagas/Fikri, kita harus waspada karena mereka sedang naik treknya. Mereka juga tengah percaya diri setelah menjuarai All England," kata Fajar."Tapi kita juga sudah saling tahu kelemahan dan kelebihan masing masing. Untuk besok siapa yang siap itu yang akan menang," ujar Fajar yang bersama Rian menempati unggulan keempat.Disinggung mengenai pertemuannya dengan Fajar/Rian yang notabene adalah seniornya, Bagas/Fikri mengaku akan tampil enjoy dan nothing to lose."Besok kami mau main enjoy saja, nothing to lose. Yang penting maksimal mengeluarkan seluruh kemampuan," ujar Bagas.