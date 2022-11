Jadwal Wakil Indonesia di Hylo Open Hari Ini: Jojo Tampil dengan Riwayat Cedera

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie akan menghadapi wakil India Sameer Verma pada babak pertama Hylo Open 2022 di Saarlandhalle Saarbrücken, Jerman, Rabu 2 November. Pertandingan itu bakal dilakoni Jonatan dengan bayang-bayang cedera.Jojo--sapaan akrab Jonatan, sebenarnya sempat mengalami cedera pergelangan kaki kanan yang memaksa dia mundur dari perempat final French Open pekan lalu. Cedera tersebut dialami Jojo setelah melakukan smes keras dan memaksa untuk mengambil bola di depan net saat menghadapi pebulu tangkis Jepang Kodai Naraoka.Namun, tunggal putra peringkat ketujuh dunia itu beranggapan turnamen Hylo Open 2022 yang berlevel 300 itu merupakan ajang penting untuk mengumpulkan poin dan menjaga peluang tampil di turnamen penutup musim BWF World Tour Finals di Guangzhou pada 14-18 Desember.Dengan alasan itulah, Jojo bertekad untuk melakukan segala cara agar kakinya tidak terasa sakit saat bertanding. Adapun pertandingan hari ini bakal menjadi perjumpaan kelima Jojo dengan Verma yang berstatus sebagai tunggal putra ranking 28 dunia.Selain Jojo, akan ada lima wakil Indonesia lainnya yang akan mengawali perjuangannya di Jerman hari ini. Mereka adalah Shesar Hiren Rhustavito, Anthony Sinisuka Ginting, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Gregoria Mariska Tunjung, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. (ANT)Berikut jadwal wakil Indonesia pada babak pertama Hylo Open 2022, Rabu 2 November mulai pukul 15.00 WIB:Shesar Hiren Rhustavito vs Prannoy H.S. (India)Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman)Anthony Sinisuka Ginting vs Nhat Nguyen (Irlandia)Jonatan Christie vs Sameer Verma (India)Gregoria Mariska Tunjung vs Lianne Tan (Belgia)Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)