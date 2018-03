Pelatih Siapkan Pola Latihan yang Tepat buat Ahsan/Hendra

Mantan ganda putra terbaik dunia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tampaknya masih butuh waktu untuk bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Itu bisa dilihat dari hasil yang mereka dapatkan pada ajang All England, pekan lalu.Ahsan/Hendra yang baru kembali dipasangkan pada awal tahun ini, gagal tampil maksimal di All England. Langkah mereka terhenti di babak kedua (16 besar) usai ditaklukkan pasangan Taiwan, Liao Min Chun/Su Ching Heng lewat pertarungan tiga game 21-13, 18-21 dan 14-21.Pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi tak menampik bahwa hasil yang diraih Ahsan/Hendra tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Meski begitu, ia masih yakin dengan kapasitas kedua pemain tersebut untuk bisa kembali jadi salah satu andalan Indonesia di sektor ganda putra."Kami berharap banyak pada mereka untuk bisa sampai putaran semifinal pada All England. Tapi, mereka hanya mampu sampai putaran kedua," kata Herry seperti dikutip dari Antara.Menurut analisa Herry, usia menjadi salah satu faktor yang membuat Ahsan/Hendra sulit kembali ke bentuk permainan terbaiknya. Ahsan yang saat ini sudah menginjak usia 30 tahun dan Hendra yang lebih tua tiga tahun (33), diakuinya cukup kerepotan menampilkan pola permainan cepat yang diinstruksikannya.Untuk menyiasati kendala ini, Herry akan menyiapkan pola latihan yang tepat, sesuai dengan usia mereka. Dengan pola latihan yang tepat, diharapkan Ahsan/Hendra bisa memberikan prestasi maksimal pada ajang Piala Thomas 2018 (20-27 Mei) dan puncaknya di Asian Games 2018, Agustus-September mendatang."Kami harus banyak berbicara dengan mereka untuk menemukan pola latihan jelang Piala Thomas 2018 karena mereka tidak muda lagi," tandasnya.(ACF)