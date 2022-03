Strategi Fajar/Rian untuk Menghadapi Chia/Soh di Semifinal Swiss Open

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto , bakal mendapat ujian berat pada semifinal Swiss Open 2022 , Sabtu 26 Maret. Sebab, mereka bakal bentrok dengan unggulan kedua asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik.Selain lebih baik berdasarkan ranking dunia, Chia/Soh juga selalu menang dalam tiga pertemuan terakhir dengan Fajar/Rian yang berstatus sebagai unggulan keempat. Tapi menanggapi itu, Fajar/Rian pantang gentar dan malah mengaku sudah bisa membaca permainan Chia/Soh."Kami tahu pasangan Malaysia kebanyakan mengandalkan pertahanan, mereka kuat, dan tidak gampang mati. Jadi antisipasinya harus sabar di bola belakang, lebih mengatur dan jangan terburu-terburu ingin mematikan dalam satu atau dua kali pukulan," kata Rian dalam rilis resmi PP PBSI.Sebagai persiapan pendukung, Fajar/Rians juga mengaku sudah menjaga stamina dengan tidur yang cukup dan memenuhi asupan makan dengan baik. Mereka pun membeberkan bahwa strategi yang digunakan nanti adalah tampil tanpa beban dan fokus meraih poin demi poin.Fajar/Rian mencapai semifinal Swiss Open 2022 setelah menaklukkan wakil Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dengan skor 21-12, 9-21, 22-20 pada perempat final, Jumat 25 Maret. Mengomentari itu, Fajar/Rian mengaku sering melakukan kesalahan sendiri pada gim kedua, tapi langsung bangkit pada gim ketiga."Di gim pertama, kami sudah benar menerapkan pola main dan lawan masih terlihat banyak mati sendiri. Gim kedua, kami terlalu memaksa untuk bermain 'no lob' dan mereka banyak main di depan net, kami jadi terlalu banyak menerima serangan dan kurang siap dalam bertahan," kata Rian.Selain Fajar/Rian, masih ada empat wakil Indonesia lain yang bakal tampil di semifinal Swiss Open 2022. Berikut daftar lengkapnya seperti dilansir Antara:1. Anthony Sinisuka Ginting (3) vs Prannoy H.S. (India)2. Jonatan Christie (4) vs Kidambi Srikanth (7/India)1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (4) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (2/Malaysia)2. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (8/Malaysia)1. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (8/Jerman).