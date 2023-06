Jadwal Final Indonesia Open 2023: Ginting jadi Satu-satunya Harapan Tuan Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Anthony Sinisuka Ginting menjadi satu-satunya pebulu tangkis tuan rumah yang masih bertahan di final Indonesia Open 2023, Minggu 18 Januari. Saat itu, dia akan menghadapi tunggal putra terbaik dunia Viktor Axelsen.Upaya Ginting untuk menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menjuarai Indonesia Open sejak 2012 diprediksi berlangsung alot karena Axelsen bukanlah lawan mudah. Tapi, pebulu tangkis asal Cimahi tersebut pantang gentar."Ya tidak bagaimana-bagaimana," jawab Ginting ketika ditanya wartawan soal pertemuannya dengan Axelsen, Sabtu 17/6/2023."Tidak bagaimana-bagaimana itu maksudnya tidak ada pikiran ke sana (jadi beban). Maksudnya ini kesempatan sudah sampai semifinal, jadi saya mau coba berikan yang terbaik," tambahnya.Axelsen merupakan lawan yang punya kematangan pada seluruh aspek, baik fisik dan mental. Prestasinya saat memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020 menjadi titik kebangkitannya menjadi atlet yang tak terkalahkan hingga sekarang.Aksi Axelsen di lapangan pun terkadang sudah bisa ditebak sejak awal karena peluang kemenangannya yang sangat tinggi pada setiap pertandingan yang ia mainkan. Menyikapi hal tersebut, Ginting akan mempersiapkan ketahanan fisiknya agar bisa meladeni Axelsen."Kalau saya pribadi coba lebih fokus, dari sini pemulihan dulu terus juga evaluasi dan persiapan match besok. Jadi ya lihat besok saja seperti apa dan minta dukungannya semoga besok bisa main lebih baik lagi," ujar Ginting yang kini menduduki ranking dua dunia.Pertandingan Ginting vs Axelsen merupakan laga penutup rangkaian final Indonesia Open 2023 yang bergulir sejak pukul 12.00 di Istora Senayan, Jakarta. Berikut jadwal lengkapnya secara berurutan:Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)Carolina Marin (Spanyol) vs Chen Yu Fei (China)Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)Anthony Sinisuka Ginting vs Viktor Axelsen (Denmark)