Indonesia Siapkan Kekuatan Terbaik Lawan Malaysia

: Tim junior Indonesia bersiap menghadapi Malaysia pada partai terakhir penyisihan grup A Piala Suhandinata 2022 hari Rabu, 19 Oktober. Hanya kemenangan yang bisa mengantar Garuda Muda menjadi juara grup dan lolos ke babak perempat final.Sehingga, tidak ada pilihan lain daripada menurunkan pemain-pemain terbaik yang dirasa paling siap berlaga. Alwi Farhan dan Ester Nurumi Tri Wardoyo kembali mengisi pos tunggal putra dan tunggal putri.Begitu juga dengan Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari di ganda putri dan Rafli Ramanda/Az-Zahra Putri Dania di ganda campuran. Sementara di ganda putra, Indonesia mempercayakan pasangan nomor dua Muh Putra Erwiansyah/Muhammad Rayhan Nur Fadillah.Sang pelatih, Thomas Indratjaja, mengungkapkan alasannya menurunkan pasangan nomor dua. Ia membeberkan bahwa pasangan pertama, Daniel/Raymond, masih diganggu cedera."Saya menurunkan ganda kedua karena ganda pertama Daniel/Raymond diganggu cedera minor. Raymond mengalami cedera di tangannya dan bila diturunkan kemungkinan tidak akan maksimal 100%," jelas Thomas."Tapi secara kualitas, Putra/Rayhan tidak kalah dari Daniel/Raymond. Dan kita memang sudah siapkan mereka untuk bisa turun di setiap laga. Semoga ganda putra nanti bisa menyumbang angka," tambah Thomas.Dalam kesempatan yang sama, manajer tim Eddy Prayitno, berpesan kepada tim untuk tampil habis-habisan dan pantang menyerah."Ini adalah tim terbaik yang paling siap untuk melawan Malaysia," kata Eddy."Kami berharap semua tim bermain maksimal dan habis-habisan, pantang menyerah juga berjuang demi kemenangan untuk Merah-Putih," harap Eddy.Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan dihelat di Palacio de Deportes de Santander, Santander mulai pukul 13.00 waktu setempat.Berikut susunan pemain Indonesia vs Malaysia:Alwi Farhan vs Justin HohEster Nurumi Tri Wardoyo vs Siti NurshuhainiMuh Putra Erwiansyah/Muhammad Rayhan Nur Fadillah vs Choi Jian Sheng/Bryan Jeremy GoontingRachel Allessya Rose/Meilysa Trias Puspitasari vs Ong Xin Yee/Carmen TingRafli Ramanda/Az-Zahra Putri Dania vs Wong Vin Sean/Lai Ting Cen