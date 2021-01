Thailand Open II: Catat! Jadwal 16 Besar Wakil Indonesia Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Indonesia kembali melanjutkan perjuangannya pada babak 16 besar Thailand Open II, Kamis 21 Januari 2021. Tercatat, ada 10 wakil Merah Putih yang berhasil menembus babak 16 besar.Pada babak 16 besar yang dimulai pukul 9.00 WIB di Impact Arena, Bangkok, Indonesia masih punya wakil lengkap di lima sektor.Pada sektor tunggal putra, Indonesia hanya meloloskan dua wakilnya, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Shesar Hiren Rhustavito. Sementara itu, unggulan kelima Jonatan Christie tersingkir oleh wakil India HS Prannoy pada babak pertama, Rabu (20/1).Anthony Ginting bakal jumpa wakil Hong Kong Lee Cheuk Yiu pada babak kedua nanti, sementara Shesar akan berhadapan dengan pemain Denmark Hans-Kristian Solberg Vittinghus.Pada sektor tunggal putri, hanya tersisa Gregoria Mariska Tunjung. Dia akan menghadapi tantangan berat dengan melawan pemain peringkat satu dunia Chinese Taipei, Tai Tzu Ying.Perang saudara sesama ganda putra Indonesia akan kembali tersaji pada babak 16 besar. Unggulan kedua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dihadapkan lagi dengan juniornya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.Duel antara keduanya pernah terjadi pada babak pertama Yonex Thailand Open, di mana laga dimenangkan oleh The Daddies.Dari nomor ganda putri hanya tersisa Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Unggulan kelima itu akan berjumpa wakil Kanada Catherine Choi/Josephine Wu.Selanjutnya di sektor ganda campuran, Indonesia akan diwakili oleh Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso.Sementara itu, unggulan kedua Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavinati telah tersingkir pada babak pertama seusai dikalahkan wakil Prancis Thom Gicquel/Delphine Relrue dengan skor 21-14, 9-21, 13-21.Berikut perkiraan jadwal wakil Indonesia di Thailand Open II hari ketiga (dalam WIB):09.00 -Court 2 (ganda campuran) Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)11.15 -Court 1 (ganda putra) Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)11.15-Court 2 (tunggal putra) Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Cheuk Yiu(Hong Kong)11.15-Court 3 (ganda campuran) Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Joshua Hurlburt-Yu/Josephine Wu (Kanada)12.45-Court 2 (tunggal putri) Gregoria Mariska Tunjung vs Tai Tzu Ying (Chinese Taipei)16.30-Court 1 (ganda putri) Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Catherine Choi/Josephine Wu (Kanada)16.30-Court 2 (ganda putra) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan16.30-Court 3 (tunggal putra) Shesar Hiren Rhustavito vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)17.15-Court 1 (ganda putra) Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman)(ASM)