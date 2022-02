Tim Putri Indonesia Jungkalkan Kazakhstan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Pemain-pemain putri Indonesia bermain lebih nyaman saat menggusur Kazakhstan di laga kedua penyisihan Grup Z Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu (BATC) 2022. Kemenangan 5-0 ini pun mengantarkan Skuad Garuda lolos ke semifinal setelah kemarin menang 4-1 atas Hong Kong.Dalam pertandingan yang dihelat Rabu, 16 Februari, pagi di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, di tunggal putri Indonesia menurunkan susunan pemain berbeda dengan ketika melawan Hong Kong kemarin. Gregoria Mariska Tunjung dan Stephanie Widjaja disimpan.Sebagai pengganti, yang tampil adalah Putri Kusuma Wardani, Bilqis Prasista, dan Saifi Rizka Nurhidayah. Meski Bilqis dan Saifi baru pertama kali turun bermain, mereka juga tampil baik."Menghadapi Kazakhstan kami menurunkan pemain yang berbeda. Ini dengan harapan semua pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan. Secara umum, penampilan pemain-pemain yang tampil hari ini juga baik dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik," ujar pelatih tunggal putri, Herli Djaenudin kepada Tim Humas PBSI.Trio pemain tunggal yang tampil, Putri KW, Bilqis, dan Saifi tak hanya sukses memetik kemenangan. Mereka juga bisa bermain lebih nyaman dan mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya masing-masing."Saya hari ini bermain lebih baik. Lebih nyaman dan tidak tegang lagi seperti kemarin lawan Hong Kong," ujar Putri KW yang mengatasi Aisha Zhumabek dengan skor 21-8, 21-7.Sementara Bilqis berhasil menekuk Kamila Smagulova, 21-4, 21-6, dan Saifi yang tampil di partai ketiga, tanpa kesulitan mengalahkan Nargiza Rakhmetullayeva, 21-4, 21-8."Saya sempat tegang juga karena ini pertama kali bertanding. Dari pertandingan ini saya bisa merasakan mendapatkan pengalaman berbeda dibandingkan dengan main di perseorangan. Perlu mental yang lebih kuat main di beregu," kata Bilqis, putri pasangan bekas pemain Joko Suprianto dan Zelin Resiana ini."Tadi tegang juga, tapi saya merasa senang pertama kali bisa membuktikan saat diberi kepercayaan turun bertanding. Yang penting tidak mau kalah saat diturunkan," tambah Bilqis."Kita mencoba melupakan kekalahan kemarin dan mencari apa yang bisa diperbaiki agar bisa main lebih baik hari ini. Tadi sudah lebih enak mainnya dan tinggal menjaga konsistensi saja," kata Amalia Cahaya Pratiwi yang bersama Febriana Dwipuji Kusuma mengalahkan Arina Sazonova/Aisha Zhumabek, 21-3, 21-5.Kemenangan atas Kazakhstan ini membawa Indonesia merebut tiket ke semifinal. Partai terakhir penyisihan Grup Z melawan Korea Selatan pada Kamis (17/2) sore, akan menentukan siapa yang jadi juara grup. Hingga berita ini disusun, Korea Selatan sudah unggul 3-0 atas Hong Kong. Sehari sebelumnya Korea Selatan menggasak Kazakhstan 5-0.Untuk menghadapi Korea Selatan, para pemain tim Merah-Putih juga menyebut siap untuk tampil maksimal. "Lawan Korea besok, saya siap kalau diturunkan. Ingin tampil terbaik, makanya hari ini saya yang tak diturunkan bertanding memilih latihan," kata Gregoria.Hal serupa disampaikan Putri KW. "Saya juga siap apabila dipilih untuk bertanding lawan Korea," katanya. (*)Indonesia vs Kazakhstan (5-0)Putri Kusuma Wardani vs Aisha Zhumabek, 21-8, 21-7Bilqis Prasista vs Kamila Smagulova, 21-4, 21-6.Saifi Rizka Nurhidayah vs Nargiza Rakhmetullayeva, 21-4, 21-8.Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Arina Sazonova/Aisha Zhumabek, 21-3, 21-5.Lanny Tria Mayasari/Jesita Putri Miantoro vs Nargiza Rakhmetullayeva/Kamila Smagulova, 21-6, 21-5.