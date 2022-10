Catat Nih, Ada Enam Wakil Indonesia Bertanding Hari Ini di Denmark Open 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Enam wakil Indonesia dari nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran akan mengawali perjuangan pada babak 32 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2022 di Odense, Selasa 18 Oktober 2022.Pada nomor tunggal putra, Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo akan bertanding pada babak pertama yang berlangsung di Jyske Bank Arena."Persiapan sudah baik sejak berlatih dari Jepang satu bulan lalu. Waktunya cukup banyak jadi sudah cukup maksimal," kata Jonatan di Pelatnas PBSI Cipayung sehari sebelum bertolak ke Denmark, Kamis (13/10).Pebulu tangkis unggulan ke-8 itu akan atlet tuan rumah Hans-Kristian Solberg Vittinghus. Janothan sementara memimpin 2-0 dalam pertemuannya dengan pebulu tangkis berperingkat ke-20 itu.Meski mendominasi seluruh pertemuan melawan Vittinghus, Jonatan tetap mewaspadai lawannya apalagi bakal mendapatkan dukungan suporter tuan rumah."Terakhir bertemu Vittinghus kan sudah lama ya (Korea Open 2019), tapi dia pemain senior dan berpengalaman. Dari awal start harus bagus dari daya juang dan mentalnya," ujar Jonatan.Selain Jonatan dan Chico, tim Merah Putih juga menurunkan Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), serta Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Juliamarbela (ganda campuran).Berikut jadwal pertandingan babak 32 besar BWF Super 750 Denmark Open 2022 yang akan dimulai pukul 14.00 WIB, Selasa:Tunggal putriHe Bing Jiao (China) vs Gregoria Mariska TunjungTunggal putraJonatan Christie vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)Chico Aura Dwi Wardoyo vs Kanta Tsuneyama (Jepang)Ganda putraMohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda)Ganda campuranDechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Juliamarbela