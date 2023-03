Tanding Hari Ini, Simak Jadwal All Indonesian Final di All England 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jadwal final All England 2023

Jakarta: Indonesia sudah memastikan satu gelar All England 2023 untuk nomor ganda putra . Pasalnya dua pasangan terbaik Indonesia sukses menuju partai puncak sekaligus merealisasikan All Indonesian Final.Adapun dua pasangan yang bertanding di babak final antara lain Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.Pasangan Ahsan/Hendra melaju ke final setelah menjalani laga ketat melawan pasangan Tiongkok, Liang Wei Kang/Wang Chang, lewat rubber game 21-15, 19-21, dan 29-27, pada Sabtu, 18 Maret 2023 Wib.Sedangkan Fajar/Rian juga menumbangkan pasangan Tiongkok lainnya di semifinal yakni He Ji Ting/Zhou Hao Dong dengan dua set langsung 21-19 dan 21-17.Babak final All England 2023 digelar hari ini, Minggu, 19 Maret 2023. Jadwal siaran langsung partai final dimulai pukul 10.00 waktu Inggris atau pukul 17.00 Wib.Laga final pertama yang mempertandingkan nomor ganda putri antar sesama wakil Korea Selatan Kim So Yeong/Kong Hee Yong dengan Baek Ha Na/Lee So Hee.Final kedua dilanjutkan dengan ganda campuran, antara Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong dan Seo Seung Jae/Chae Yu Jung.Kemudian berlanjut di nomor tunggal putri yang mempertemukan Chen Yu Fei vs An Se Young.Pertandingan All Indonesian Final di nomor ganda putra menjadi laga keempat antara the Daddies dan Fajri.Lalu final All England akan ditutup dengan pertandingan tunggal putra antara Li Shi Feng dan Shi Yu Qi.