Jadwal Wakil Indonesia di Babak 16 Besar French Open: Menanti Lanjutan Tren Positif Bagas/Fikri

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shobul Fikri , makin percaya diri menyambut babak 16 besar French Open 2022 yang berlangsung di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Kamis 27 Oktober. Sikap optimistis itu muncul karena mampu melewati babak 32 besar dengan baik.Seperti dilansir Antara, Bagas/Fikri melewati babak 32 besar dengan menaklukkan wakil Malaysia Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong dengan skor 21-19 dan 21-12 dalam tempo 39 menit. Selanjutnya pada babak 16 besar, mereka bakal kembali berhadapan dengan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.Goh/Izzuddin bisa dibilang sedikit lebih diunggulkan karena sedang menduduki ranking 10 dunia dan unggul 2-1 dalam rekor pertemuan dengan Bagas/Fikri. Namun, pasangan Indonesia yang berada di peringkat ke-15 dunia itu mengaku tidak gentar, sekalipun sempat tersingkir pada babak 16 besar Denmark Open 2022 pekan lalu."Kemenangan ini (di babak 32 besar French Open 2022) menjadi kunci kami untuk selanjutnya berlaga di 16 besar. Kami tidak mau puas dengan kemenangan hari ini," kata Bagas dalam rilis tim Media dan Humas PBSI, Kamis (27/10/2022)."Seusai hasil kurang bagus di Denmark Open kemarin. Kemenangan ini menjadikan kami lebih percaya diri karena bisa memberikan bukti bahwa kami bisa berjuang hingga akhir," timpal Fikri.Pertemuan Bagas/Fikri dengan Goh/Izzuddin hanya salah satu dari sembilan agenda pertandingan wakil Indonesia pada babak 16 besar French Open 2022 yang bergulir hari ini mulai pukul 18.00 WIB. Berikut jadwal lengkapnya:1. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang)2. Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)2. Bagas Maulana/Muhammad Shobul Fikri vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)1. Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Terry Hee Yong Kai/Jessica Tan Wei Han (Singapura)3. Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman).