Hasil Drawing BWF World Championship 2022: 4 Wakil Ganda Putra Bye

: Drawing BWF World Championship 2022 telah berakhir. Sebanyak 15 wakil Indonesia telah mengetahui nasib mereka pada babak pertama.Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Ygor Coelho dari Brasil. Sedangkan Jonatan Christie akan meladeni wakil Prancis, Toma Junior Popov.Tommy Sugiarto akan menghadapi Kunlavut Vitidsarn dari Thailand. Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo bakal menghadapi wakil Malaysia, Ng Tze Yong.Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi wakil Skotlandia, Kirsty Gilmour. Sedangkan Putri Kusumawardani akan menantang wakil Malaysia, Soniia Cheah.Beralih ke sektor ganda putra, keempat wakil Indonesia mendapat bye pada babak pertama. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri langsung melaju ke babak kedua.Pada wakil ganda putri, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto akan menghadapi wakil Taiwan, Chang Ching Hui/Yang Ching Tun. Sementara Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi akan meladeni wakil Prancis, Margot Lambert/Anne Tran.Di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari mendapat bye ke babak kedua. Sedangkan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi wakil Taiwan, Lee Jhe Huei/Hsu Ya Ching, dan Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela akan menghadapi wakil Denmark, Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby.Hasil undian BWF World Championship:Anthony Sinisuka Ginting (6) vs Ygor Coelho (Brasil)Jonatan Christie (7) vs Toma Junior Popov (Prancis)Tommy Sugiarto vs Kunlavut Vitidsarn (16) (Thailand)Chico Aura Dwi Wardoyo vs Nge Tze Yong (Malaysia)Gregoria Mariska Tunjung vs Kristy Gilmour (Skotlandia)Putri Kusuma Wardani vs Sonia Cheah (Malaysia)Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1) (bye)Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (2) (bye)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (5) (bye)Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (bye)Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (Taiwan)Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Margot Lambert/Anne Tran (Prancis)Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (13) (bye)Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Lee Jhe Huei/Hsu Ya Ching (Taiwan)Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mikkel Mikkelsen/Rikke Soby (Denmark)