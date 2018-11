Jadwal Wakil Indonesia pada Semifinal Hong Kong Open 2018

Hong Kong Open 2018 bakal menggelar babak semifinal pada Sabtu 17 November mulai siang nanti. Sebanyak empat wakil Indonesia masih bertahan.Satu tiket final sudah bisa dipastikan berada di tangan. Final yang dimaksud adalah dari sektor ganda putra.Hal itu dikarenakan dua wakil ganda putra Indonesia harus melakoni 'perang saudara' pada semifnal ini. Mereka adalah pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang bakal menantang peringkat pertama dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.Pertandingan tersebut mendapat giliran terakhir, atau malam nanti, dari seluruh waktu tanding wakil Indonesia. Marcus/Kevin masih lebih diunggulkan untuk melaju ke babak final.Perjuangan Indonesia akan didahului pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto pada siang nanti. Fajar/Rian akan menjajal kekuatan unggulan keempat turnamen, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda, dari Jepang.Ini bakal menjadi pertemuan ketujuh antara Fajar/Rian dan Kamura/Sonoda. Kedua pasangan sama-sama sudah meraih tiga kemenangan dari enam pertemuan terakhir.Setelahnya, ujian lebih sulit harus dialami ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Greysia/Apriyani harus melewati ganda putri unggulan pertama, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, yang juga berasal dari Jepang.Greysia/Apriyani dan Fukushima/Hirota sebelumya sudah bertemu sebanyak enam kali. Greysia Apriyani hanya berhasil menang enam kali dari pertemuan-pertemuan tersebut.Ganda PutraFajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs (JPN) Takeshi Kamura/Keigo SonodaMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs (INA) Mohammad Ahsan/Hendra SetiawanGanda PutriGreysia Polii/Apriyani Rahayu (INA) vs (JPN) Yuki Fukushima/Sayaka Hirota