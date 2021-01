Jadwal Pebulu Tangkis Indonesia di Hari Ketiga BWF World Tour Finals

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Turnamen bulu tangkis bergengsi BWF World Tour Finals memasuki hari ketiga pada Jumat 29 Januari. Perhelatannya bakal makin menarik karena memainkan laga pamungkas fase grup yang sangat menentukan asa para peserta ke semifinal.Terdapat lima wakil Indonesia di turnamen berhadiah total UDS1,5 juta tersebut, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.Sayangnya bagi Anthony yang berjuang di nomor tunggal putra, asa ke semifinal dipastikan tertutup karena sudah kalah pada dua laga sebelumnya. Meski begitu, Anthony tetap memainkan laga pamungkas Grup A melawan wakil Malaysia, Lee Zii Jia.Empat wakil Indonesia lainnya juga diyakini tidak bisa bersantai melewati hari ketiga karena sempat kalah sekali pada dua laga fase grup sebelumnya. Kemenangan menjadi harga wajib bagi mereka untuk mendapatkan tiket semifinal.Rangkaian pertandingan hari ketiga BWF World Tour Finals masih berlangsung menggunakan dua lapangan di venue Impact Arena, Bangkok, Thailand. Pertandingan pertamanya sudah mulai bergulir sejak pukul 11.00 WIB:Berikut perkiraan jadwal wakil Indonesia di Matchday 3 BWF World Tour Finals 2020:12.30 WIB: Court 1 - Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Malaysia)13.15 WIB: Court 1 - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)14.45 WIB: Court 2 - Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Zii Jia (Malaysia)15.30 WIB: Court 2 - Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia)17.00 WIB: Court 2 - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)(KAH)