Presiden Menjamu Markus Kevin

Presiden Joko Widodo menerima dua pebulatangkis Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon di Istana Merdeka, Jakarta. Kevin dan Marcus baru menjuarai All England 2018.Keduanya bertemu dengan Presiden sekitar pukul 14.00 WIB, dengan didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Jokowi menyalami kedua pebulutangkis itu dan langsung menjamunya di Istana Merdeka.Banyak arti dari kemenangan Marcus/Kevin di All England 2018. Selain berhasil mempertahankan gelar juara, duet Minions ini juga mengembalikan kejayaan yang sempat hilang dalam 22 tahun.Sepanjang sejarah yang telah berusia 22 tahun itu, belum ada ganda putra dari Indonesia yang berhasil menyabet gelar All England dalam dua musim beruntun. Terakhir kali pencapaian itu dilakukan oleh duet Ricky Subagja dan Rexy Mainaky yang terjadi pada 1995 dan 1996.Dalam perjalanannya menuju podium juara, Kevin dan Marcus berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Mathias Boe/Carsten Morgensen. Duet Denmark ini terus dibuat kecewa dengan permainan Kevin/Marcus dengan skor 21-18 21-17.(FZN)