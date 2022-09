Semua Wakil Indonesia ke Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(KAH)

: Laga seru antara pebulu tangkis tunggal putra Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay dan Alwi Farhan menutup babak semifinal Indonesia International Series 2022, Sabtu, 24 September.Pertandingan ini akhirnya dimenangi Ikhsan dengan tiga gim 13-21, 21-5, 21-16. Kehilangan gim pertama, Ikhsan menyatakan bahwa ketegangan menghinggapi dirinya."Di gim pertama saya merasakan ada pressure, apalagi kan Alwi junior saya. Dari hawa pertandingan saya keduluan. Jadi banyak tertekan. Saat mau keluar, poinnya sudah terlalu jauh," ucap Ikhsan."Di gim kedua dan ketiga saya langsung membalikkan hawa dan menaikkan fokusnya. Pokoknya dari semua sisi saya harus menang dari dia," lanjut Ikhsan.Walau menang, Ikhsan mengaku terkesan dengan permainan Alwi. Ia pun tidak segan memuji permainan juniornya itu."Laga ini sama sekali tidak mudah. Alwi yang masih junior, level permainannya sudah bagus," ungkap Ikhsan.Di babak final yang akan berlangsung Minggu, 25 September, Ikhsan akan menghadapi Iqbal Diaz Syahputra yang secara mengejutkan mampu melesat ke laga pamungkas."Besok tetap maksimal, tetap berjuang. Memberikan yang terbaik dan suguhan yang enak ditonton. Siapapun yang menang kan tetap Indonesia," kata Ikhsan.Sementara, Diaz yang tengah menjadi bintang di turnamen ini karena terus menumbangkan para pemain unggulan, mengaku targetnya sudah terlampaui."Mungkin untuk target sudah dilampaui tapi kalau bisa lebih, kenapa tidak," ujar Diaz.Diaz yang tidak diunggulkan, di babak semifinal mampu mengalahkan Panji Ahmad Maulana yang menempati unggulan ketiga dengan dua gim langsung 21-17, 21-18. Sebelumnya di babak perempatfinal, ia juga menumbangkan unggulan kedua, Christian Adinata dengan 10-21, 21-14, 21-16."Hari ini kan lawannya senior, saya hanya coba mengeluarkan kemampuan terbaik. Tidak memikirkan menang kalah," kata Diaz."Kemenangan atas Bang Christian (Adinata) kemarin juga menambah kepercayaan diri saya," tambahnya.Indonesia memastikan memborong semua gelar juara pada ajang Kapal Api Indonesia International Series 2022 setelah terjadi all Indonesian final di semua sektor.Berikut jadwal laga final yang akan bergulir hari Minggu (25/9) mulai pukul 12.00 WIB.Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (1) vs Moh. Reza Pahlevi Isfahani/Melati Daeva OktaviantiAlfian Eko Prasetya/Ade Yusuf Santoso (6) vs Kenas Adi Haryanto/Reinard Dhanriano (7)Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larissa vs Ririn Amelia/Virni PutriStephanie Widjaja (3) vs Mutiara Ayu PuspitasariIkhsan Leonardo Imanuel Rumbay (1) vs Iqbal Diaz Syahputra