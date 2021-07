Ketua PBSI Titip Lagu Pembakar Semangat untuk Atlet

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Ketua PBSI, Agung Firman Sampurna, berpesan untuk tetap fokus dan menjaga kesehatan juga mengucapkan selamat bertanding bagi tim Indonesia. Agung juga menitipkan dua lagu untuk membakar semangat tim Indonesia."Saya tahu di sana sudah on progress, saya hanya bisa berdoa saja semoga semakin hari hasil latihannya semakin baik dan semakin siap untuk bertanding. Tetapi izinkan saya mewakili perasaan semua yang ada di Indonesia dengan menitipkan lagu penyemangat untuk teman-teman," kata Agung kepada para atlet lewat pertemuan virtual pada Kamis (15/7) malam."Yang pertama ada satu lagu Asian Games 2018 kita, judulnya Bright As The Sun. Lagu pertama saya sering ganti dengan kalimat brighter than the sun, lebih terang dari cahaya matahari sebagai penyemangat. Bahwa teman-teman walau sekarang berada di Negara Matahari Terbit tapi semangat kita harus lebih terang dari cahaya matahari itu sendiri," paparnya."Lagu kedua dari Once Mekel bersama Shakira Jasmine judulnya Menaklukkan Dunia. Tidak ada yang mustahil. Jadi mari kita ingat, kita tidak sekadar datang ke Jepang untuk bertanding, tapi kita untuk bertanding untuk menang," jelasnya.Agung juga berpesan agar para atlet menjaga fokus dan kesehatannya. Apalagi mereka telah bekerja keras untuk mencapai kondisi fisik dan mental terbaiknya."Tetap semangat teman-teman semua, fokus dan jaga kesehatan. Jangan gentar dengan apapun yang terjadi karena saya yakin semua itu tidak berpengaruh sama sekali dengan persiapan yang kita bangun dalam bulan-bulan terakhir," ujar Agung."Saya kira cukup panjang perjalanan kita untuk membangun tekad, memperkuat mental, memacu semangat, meningkatkan stamina, dan juga agilitas serta teknik," jelasnya."Kita semua yakin itu semua sudah jadi artileri terpasang di jiwa dan raga teman-teman untuk menyongsong pertandingan yang akan dihadapi," pungkasnya.(ASM)