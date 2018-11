Indonesia Punya Enam Wakil untuk BWF World Tour Finals 2018

Enam wakil Indonesia dipastikan lolos untuk BWF World Tour Finals 2018. Turnamen tersebut merupakan puncak dari rangkaian 25 turnamen BWF yang sudah berlangsung sepanjang tahun ini, mulai dari kelas super 100, 300, 500, 750 hingga 1000.Kota Guangzhou, Tiongkok, ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara BWF World Tour Finals. Turnamen bulutangkis paling bergengsi tersebut bakal berlangsung mulai 12-16 Desember 2018.Dengan menganut sistem invitasi, maka hanya peringkat delapan besar rangking 'Race to Guangzhou' yang berhak mendapatkan jatah di turnamen ini. Rangking tersebut merupakan hasil poin-poin yang dikumpulkan dari turnamen BWF sepanjang tahun ini.Untuk para pemenang BWF World Tour Finals 2018 nantinya akan mendapatkan 12000 poin. Tak hanya itu, ada hadiah uang tunai sebesar 1,5 juta Dollar US (Rp21,8 miliar) juga menanti.Laporan terbaru dari 'Race to Guangzhou' yang dirilis federasi bulutangkis dunia (BWF), Indonesia dipastikan mengirimkan enam wakilnya. Mereka adalah Tommy Sugiarto, Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra), Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan (ganda putra), Greysia Polii/Apriyani Rahayu (ganda putri), serta Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran)."Tentunya kami senang akhirnya bisa lolos ke world tour final. Apalagi ditentukan di akhir-akhir, saingannya pun banyak, semua pemain-pemain bagus, termasuk dari Indonesia juga. Semoga kami bisa mendapat hasil yang terbaik di world tour final," kata pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Mohammad Ahsan, dikutip Humas PBSI.Sementara itu, Korea Masters 2018 yang dijadwalkan untuk pekan depan tidak jadi masuk hitungan poin BWF. Sebab, waktu untuk penghitungan poin terlalu mepet.