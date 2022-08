Apriyani/Fadia Langsung Tanding di Hari Pertama Japan Open 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, dipastikan kembali berpasangan dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti ketika mulai mengarungi turnamen Japan Open 2022 di Osaka, Jepang, Selasa 30 Agustus.Sebelumnya, pasangan unggulan kedelapan itu sempat absen di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2022. Namun kini, mereka sudah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi turnamen BWF Super 750 tersebut."Persiapan sama saja dengan turnamen-turnamen sebelumnya. Di sini walau tempatnya berbeda tapi masih di Jepang, jadi mungkin Fadia sudah lebih tahu kondisi lapangan dan bolanya," kata Apri dalam rilis Tim Media dan Humas PBSI.Pada Kejuaraan Dunia, Apri tak tampil lantaran sudah tidak berpasangan dengan Greysia Polii yang sudah pensiun. Sedangkan Fadia, masih berkesempatan berlaga dan dipasangkan dengan rekan lamanya, yaitu Ribka Sugiarto.Belum sempat menjajal atmosfer pertandingan di Jepang, Apri mengaku banyak bertanya kepada Fadia soal kondisi lapangan agar mampu beradaptasi dengan cepat."Saya yang masih harus adaptasi, jadi saya banyak tanya ke Fadia. Saya sebelum ke sini juga latihan di Jakarta, dilanjutkan dengan latihan pertama dan terakhir sebelum bertanding besok. Harus siap dan fokus," tutur Apri."Biar tetap kompak, kami memang menjaga komunikasi terus. Kemarin saat Fadia main di Kejuaraan Dunia sempat ada chat. Bercanda-canda juga. Dibawa happy saja. Tapi ada waktu seriusnya juga," tambahnya.Sementara menurut Fadia, aspek tenaga menjadi hal yang dia fokuskan setelah mendapat pengalaman dari Kejuaraan Dunia pekan lalu yang didominasi dengan kondisi bola lambat selama pertandingan."Yang paling disiapkan jelas fisik karena bolanya lambat, jadi harus siap capek dan menyiapkan tenaga ekstra lagi. Semoga pas main kami bisa langsung in mainnya," sebut Fadia.Pada babak pertama, juara Malaysia Open dan Singapore Open itu bakal berhadapan dengan pasangan Kanada Catherine Choi/Josephine Wu. Tapi selain Apriyani/Fadia, Indonesia mengirim satu ganda putra lain, yakni Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi. (ANT)Berikut jadwal para pebulu tangkis Indonesia pada babak pertama Japan Open 2022, Selasa 30 Agustus pukul 08.00 WIB:Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Catherine Choi/Josephine Wu (Kanada)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Man Wei Choi/Kai Wun Tee (Malaysia)Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Malaysia)Gregoria Mariska Tunjung vs Yvonne Li (Jerman)