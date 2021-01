Jadwal Semifinal Thailand Open II: Dua Wakil Indonesia Bertanding

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 1000, Thailand Open II, memasuki fase semifinal pada Sabtu 23 Januari 2021. Terhitung dari 10 laga yang bakal bergulir, terdapat dua pertandingan yang dimainkan wakil Indonesia.Dua wakil Indonesia yang masih bertahan hanya ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Ahsan/Hendra bakal menghadapi Lee Yang/Wang Chi-Lin, sedangkan Greysia/Apriyani melawan Lee So Hee/Shin Seung Chan.Pertandingan Greysia/Apriyani kontra Lee/Shin yang berstatus unggulan ketiga bakal menarik karena wakil Korea Selatan itu sempat ditaklukkan Greysia/Apriyani pada Thailand Open I. Padahal, di atas kertas Lee/Shin lebih unggul karena menduduki ranking empat dunia.Tepat setelah laga Greysia/Apriyani, terdapat pertandingan Ahsan/Hendra kontra Lee/Wang yang berasal dari Taiwan. The Daddies--julukan Ahsan/Hendra lebih diunggulkan karena sudah menang enam kali dari delapan pertemuan dengan Lee/Wang.Selain wakil Indonesia yang bertanding, terdapat juga laga pebulu tangkis top dunia yang tidak kalah menarik. Misalnya ada pertemuan Tai Tzu Ying dengan Ratchanok Intanon atau Viktor Axelsen kontr Chou Tien Chen. Berikut perkiraan jadwal semifinal Thailand Open II:11.00 WIB: Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan)11.45 WIB: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Lee Yang/Wang Chi Lin (Chinese Taipei)12.30 WIB: Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)13.15 WIB: Kim So Yeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) vs Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Malaysia)14.00 WIB: Carolina Marin (Spanyol) vs An Se Young (Korea Selatan)14.45 WIB: Seo Seung Jae/Chae YuJung (Korea Selatan) vs Hoo Pang Ron/Cheah Yee See (Malaysia)15.30 WIB: Hans-Kristian Vittinghus (Denmark) vs Anders Antonsen (Denmark)16.15 WIB: Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Ratchanok Intanon (Thailand)17.00 WIB: Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India)17.45 WIB: Viktor Axelsen (Denmark) vs Chou Tien Chen (Taiwan)(KAH)