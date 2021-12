Raih BWF Player of the Year Belum Buat Greysia/Apriyani Puas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih penghargaan BWF Player of the Year. Ganda putri nomor enam dunia itu didapuk sebagai Pair of the Year oleh BWF.Meski menang, Greysia/Apriyani tak mau jumawa. Mereka ingin meneruskan performa impresif mereka sepanjang 2020 hingga 2021 dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia."Terima kasih kepada BWF atas penghargaan ini. Kami harap untuk terus melakukan yang terbaik dan dapat melakukan banyak hal positif untuk masyarakat Indonesia dan semua orang yang mencintai bulu tangkis," kata Greysia di laman resmi BWF.Bukan tanpa alasan jika Greysia/Apriyani meraih Pair of the Year. Mereka berhasil memenangkan sejumlah turnamen bergengsi seperti Barcelona Spain Masters dan Indonesia Masters, serta menjadi runner up Indonesia Open.Prestasi tertinggi keduanya tentu saja meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Itu juga menjadi medali pertama Indonesia di kategori ganda putri yang membuat Indonesia meraih emas dari semua kategori bulu tangkis di Olimpiade.