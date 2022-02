BATC 2022: Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia juga Tundukkan Hong Kong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil mengikuti tren positif tim putri yang menaklukkan Hong Kong dengan skor 4-1 pada laga perdana Grup A Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu (BATC) 2022 di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Selasa 15 Februari malam WIB.Christian Adinata yang turun di partai kelima berhasil menggenapkan kemenangan 4-1 skuad Muda Garuda atas Hong Kong setelah menundukkan Jason Gunawan dengan skor 21-15 dan 21-14. Menurutnya, kemenangan tersebut tak lepas dari adanya instruksi pelatih."Puji Tuhan, saya bisa menyumbangkan angka dan tidak cedera. Saya terus terang merasa senang bisa tampil maksimal dan apa yang sudah diberikan oleh pelatih, bisa keluar semua dalam pertandingan ini," kata Christian dalam rilis Humas PBSI.Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, ikut menyambut positif kemenangan telak atas Hong Kong. Dia berpendapat, semua pemain yang diturunkan telah menjalankan tugas dengan baik."Secara umum, semua pemain telah bermain bagus dan penuh semangat. Kita bersyukur dengan kekuatan pemain muda, Indonesia bisa menang 4-1 atas Hong Kong," kata Aryono.Sebelumnya, pemain tunggal pertama Chico Aura Dwi Wardoyo sukses melakoni peran sebagai ujung tombak Indonesia dengan menaklukkan Lee Cheuk Yiu dalam tiga game (21-14, 18-21, 21-18). Menurut Chico, kemenangan itu berkat strategi untuk terus memegang kendali permainan."Saya senang bisa mempersembahkan angka pertama bagi Indonesia. Kemenangan ini begitu penting biar teman-teman juga makin tambah semangat," tutur Chico."Dari awal, saya mencoba memegang tempo permainan dan tidak ingin mengikuti pola permainan cepat lawan. Sebab kalau mengikuti permainan lawan, saya kalah cepat," tambahnya.Hasil sebaliknya diukir Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Pasangan muda ini kalah secara menyakitkan dari Law Cheuk Him/Lee Chun Hei Reginald dengan skor, 12-21, 21-18, dan 20-22. Itu terjadi meski Pram/Yere sempat memimpin 20-16 pada game ketiga."Pasangan kita terlalu terburu-buru untuk mengakhiri pertandingan. Pembukaan Pram/Yere juga kurang bagus. Keduanya juga kurang tenang," komentar Aryono."Tadi kita terlalu buru-buru mau cepat-cepat menang. Ingin satu poin banget, dampaknya terlalu hati-hati dan kurang sabar. Kami juga terlalu menonton dalam serangan. Sayang nyaris menang, malah kalah. Ini tentu menjadi pelajaran penting bagi saya dan Yere untuk ke depannya," timpal Pramudya.Pemain tunggal kedua, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay yang tampil dalam kedudukan 1-1, malah sukses membawa Indonesia unggul 2-1 setelah mengatasi permainan Chan Yin Chak dengan skor 16-21, 22-20, dan 21-17."Saya tadi tidak memikirkan soal kedudukan 1-1. Tetapi lebih fokus ke permainan diri sendiri untuk bisa tampil terbaik saja. Rasanya biasa saja bisa menang dan menyumbangkan angka. Saya baru akan sangat senang kalau Indonesia bisa juara," sebut Ikhsan.Indonesia akhirnya memimpin 3-1 lebih dahulu setelah pasangan ganda kedua, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menang 22-20, 21-16 atas Ho Wai Lun/Yeung Ming Nok pada partai keempat."Syukur Alhamdulillah bisa menang. Meski begitu dari sisi permainan saya belum puas. Banyak yang perlu diperbaiki seperti adaptasi dan tekniknya," kata Leo.Berikut hasil lengkap Indonesia vs Hong Kong (4-1):Chico Aura Dwi Wardoyo vs Lee Cheuk Yiu: 21-14, 18-21, 21-18Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Law Cheuk Him/Lee Chun Hei Reginald: 12-21, 21-18, 20-22.Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Chan Yin Chak: 16-21, 22-20, 21-17Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ho Wai Lun/Yeung Ming Nok: 22-20, 21-16.Christian Adinata vs Jason Gunawan: 21-15, 21-14.