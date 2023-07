Korea Open 2023: Putri KW tak Berdaya Hadapi An Se Young

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani atau Putri KW tak berdaya menghadapi An Se Yong pada babak 16 besar Korea Open 2023. Itu tak lepas terjadi karena ketimpangan kekuatan antara kedua pemain.Seperti diketahui, Putri tampil di turnamen BWF World Tour Super 500 ini sebagai pebulu tangkis nonunggulan. Di sisi lain, An Se Young berstatus sebagai tunggal putri terbaik tuan rumah yang mengisi ranking dua dunia.Bertanding di Lapangan 1 Stadion Jinnam, Kamis 20 Juli, Putri KW kalah dari An Se Yong dengan skor 7-21, 12-21 dalam tempo 33 menit. Meski kalah cepat, Putri sempat merepotkan An pada poin-poin awal di tiap gim.Statistik laga menunjukkan, Putri sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada gim pertama. Tapi setelah itu, dia malah membiarkan An meraup 11 poin secara berturut-turut untuk memastikan keunggulan.Menginjak gim kedua, Putri bahkan mampu mencuri tiga poin secara berturut-turut untuk memimpin perolehan skor menjadi 3-1. Tapi setelah itu, An langsung mencetak enam poin secara beruntun dan tidak pernah lagi membiarkan Putri mengejarnya.Hasil pertandingan sekaligus memperpanjang rekor pertemuan Putri dengan An menjadi 0-5. Sebelumnya, Putri kalah dari An saat melakoni babak 16 besar Indonesia Masters 2023, tapi bisa lebih memberi perlawanan dengan bermain hingga gim ketiga (21-18, 7-21, 10-21).