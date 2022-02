BATC 2022: Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Bikin Kejutan di Fase Grup

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil tak terduga didapat tim bulu tangkis putri Indonesia di laga pamungkas fase grup Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia (BATC) 2022. Mereka mampu menaklukkan Korea Selatan dengan skor 3-2 dan lolos ke fase gugur sebagai juara Grup Z.Bertanding di Setia City Convention Centre, Selangor, Malaysia, Kamis 17 Februari, Gregoria Mariska Tunjung menyumbang poin terlebih dulu pada partai pertama dengan mengalahkan Sim Yujin. Tapi menurutnya, kemenangan itu tak lepas dari performa lawan yang sering melakukan kesalahan sendiri."Puji Tuhan saya bisa main baik dan menyumbangkan poin. Tadi di game pertama, permainan saya memang sudah seperti direncanakan, sementara lawan banyak melakukan kesalahan sendiri," kata Gregoria seusai laga dalam keterangan tertulis PBSI.Setelah itu, Indonesia sejatinya sempat tertinggal karena kalah pada dua laga selanjutnya yang dimainkan Kusuma Febriana Dwipuji/Pratiwi Amalia Cahaya dan Wardani Putri Kusuma. Tapi, mereka bisa bangkit dan memastikan kemenangan melalui Nita Violina Marwa/Lanny Tria dan Stephanie Widjaja."Alhamdulliah saya merasa senang karena bisa menang setelah Indonesia tertinggal dan bisa menyamakan kedudukan jadi 2-2," ujar Lanny.Nita dan Lanny adalah pasangan dadakan setelah Jesita Putri Miantoro mengalami cedera paha kiri. Meski pasangan baru, ikatan Nita dan Lanny sudah baik karena sering latihan bersama di Pelatnas Cipayung. Kepastian Indonesia sebagai juara grup ditentukan Stephanie yang tampil di partai kelima setelah mengatasi Kim Joo Eun dalam dua game langsung."Saya sempat tegang juga, tetapi berusaha tenang supaya mainnya lebih bagus. Kunci kemenangannya cukup dengan keyakinan main bagus. Saya senang karena bisa menang dan jadi penentu," kata Stephanie.Sementara itu, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi dan Putri Kusuma Wardani meminta maaf karena gagal menyumbang poin untuk Indonesia. Hal yang sama juga disampaikan Putri KW yang dikalahkan Lee Se-yeon pada partai ketiga."Maaf saya tidak bisa menyumbang kemenangan bagi Indonesia. Padahal dari sisi adaptasi dengan lapangan, hari ini kami jauh lebih baik dibanding kemarin. Harus kami akui lawan memang lebih baik," tutur Febriana."Saya tegang, dampaknya tidak bisa memukul dengan baik. Saya memang harus berlatih kebih keras dan diakui lawan memang lebih baik," timpal Putri KW.Berikut hasil lengkap tim bulu tangkis putri Indonesia vs Korea Selatan:Gregoria Mariska Tunjung vs Sim Yu Jin: 21-6, 21-18Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Baek Ha Na/Seong Seung Yeon: 20-22, 19-21.Putri Kusuma Wardani vs Lee Se Yeon: 16-21, 19-21.Nita Violina Marwah/Lanny Tria Mayasari vs Kim Min Ji/Lee Seo Jin: 21-16, 22-20.Stephanie Widjaja vs Kim Joo Eun: 21-11, 21-13.