Tim Putri Bertemu Tuan Rumah, Tim Putra Pastikan Medali

: Undian cabang bulu tangkis SEA Games 2023 nomor beregu putra dan beregu putri rampung dilaksanakan hari Minggu, 7 Mei, pagi di Badminton Hall Morodok Techo.Tim beregu putri yang menempati unggulan kedua di bawah Thailand akan menantang tuan rumah Kamboja. Sementara tim beregu putra yang menempati unggulan teratas mendapat bye dan otomatis lolos ke semifinal, yang sekaligus memastikan satu medali sudah di tangan.Walau mendapat undian yang terbilang lumayan ringan, manajer tim Eddy Prayitno mengingatkan untuk tetap waspada dan tidak menganggap remeh lawan."Undian kali ini cukup fair baik di beregu putra maupun beregu putri. Tapi tetap, semua harus waspada dan tidak boleh menganggap remeh lawan. Anggap kekuatan lawan semua kuat," kata Eddy kepada Tim Humas dan Media PP PBSI.Terkhusus tim putra, Eddy melihat dari dua sisi. Positif dan negatif. Tapi ia yakin Chico Aura Dwi Wardoyo dan kawan-kawan mampu melewatinya dengan baik."Untuk tim putra satu sisi memang beruntung bisa langsung masuk semifinal dan mendapat medali tapi di sisi lain, mereka harus langsung fight di semifinal karena lawan levelnya pasti lebih kuat," ungkap Eddy."Istilahnya tidak ada pemanasan dulu tapi karena kami sudah mencoba lapangan di venue pertandingan, adaptasi, jadi harusnya mereka bisa langsung tampil all out nanti," paparnya."Saya harap semua pemain mampu mengeluarkan seluruh kemampuan, menikmati pertandingan dan meraih kemenangan," tutupnya.Berikut hasil undian beregu putra dan putri selengkapnya.Beregu Putra:Indonesia (1) vs byeSingapura (3/4) vs FilipinaKamboja vs Thailand (3/4)Vietnam vs Malaysia (2)Beregu Putri:Thailand (1) vs byeSingapura (3/4) vs ThailandFilipina vs Malaysia (3/4)Kamboja vs Indonesia (2)