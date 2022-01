Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pasangan atlet bulu tangkis Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, yang dijuluki The Daddies, melaju ke babak kedua India Open 2022 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Prem Singh Chouhan/Rajesh Verma dua gim langsung 21-18, 21-10 di New Delhi, Selasa 11 Januari 2022.The Daddies hanya butuh 24 menit untuk membukukan kemenangan perdana atas Prem/Rajesh.Pengalaman The Daddies berperan penting pada kemenangan hari ini. Di gim kedua, Hendra/Ahsan sempat mendapat perlawanan ketat di awal, namun bisa mengubah keadaan dan memegang dominasi.Di gim pembuka, Prem/Rajesh berulang kali membuntuti perolehan skor Hendra/Ahsan bahkan sempat unggul 5-7 atas ganda putra Indonesia. Namun The Daddies sukses mengejar dan bahkan meninggalkan lawannya menjadi 11-7.Keunggulan terus terjaga dan The Daddies pun mengantongi satu kemenangan melalui gim pertama.Pada gim kedua Pram/Rajesh kembali melangkahi perolehan skor The Daddies 4-7. Pasangan peringkat dua dunia itu terlalu piawai bagi Prem/Rajesh dan tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membalikkan keadaan.Lagi-lagi skor Prem/Rajesh sempat statis di posisi tujuh, sementara The Daddies terus memupuk keunggulan dan membalikan skor menjadi 13-7.Meski skor The Daddies sulit dikejar, namun Prem/Rajesh masih memberikan perlawanan dan sukses menambah perolehan poin. Gim kedua berakhir dengan skor 21-10 bagi The Daddies.Di babak 16 besar, satu-satunya wakil ganda putra Indonesia ini akan meladeni pasangan India antara Bhaskar Chakraborty/Kapil Chaudhary dan Shashwat Dalal/Satinder Malik.