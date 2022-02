Fajar/Rian Jadikan German Open sebagai Pemanasan Menuju All England

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, turut menyayangkan hasil undian All England yang membuat mereka langsung bertemu lawan senegara pada babak pertama. Meski demikian, Fajar/Rian tetap siap tempur dan tidak ambil pusing dengan nasib kurang baik tersebut."Kalau melihat hasil undian di All England sangat disayangkan sekali ya karena empat pasangan ganda putra Indonesia langsung bertemu di babak pertama. Tetapi ini kan pertandingan individual jadi pasti ada seperti itu. Jadi kita mau jalanin saja," tutur Fajar dalam rilis Humas PBSI, Kamis (24/2/2022).Berdasarkan informasi yang dirilis BWF pada Selasa 22 Februari lalu, hasil undian tersebut menyebutkan bahwa Fajar/Rian yang bertengger di ranking sembilan dunia bakal bentrok dengan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Tapi sebelum tampil di All England, mereka bakal bertanding terlebih dahulu di German Open.Menurut Rian, tampil dalam dua turnamen besar secara berturut-turut itu bukan beban bagi dirinya dan Fajar. Dia malah menganggap German Open sebagai ajang pemanasan untuk mengukur kekuatan mengarungi All England yang berstatus sebagai turnamen BWF World Tour Super 1000."Untuk persiapan sudah cukup baik, tinggal maintenance saja. Jaga kondisi dan kesehatan. Nilai plus kami ke German Open dulu. Jadi, kami bisa mengukur kekuatan karena lawan di All England juga sebagian besar main di Jerman. Kami juga jadikan Jerman sebagai ajang pemanasan," tutur Rian.Fajar/Rian dan Leo/Daniel bukan satu-satunya ganda putra Indonesia yang saling bentrok dengan rival senegara pada babak pertama All England, karena terdapat Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana yang bernasib serupa.Sementara itu, All England 2022 dijadwalkan bergulir pada 16-20 Maret di Utilita Arena Birmingham, atau setelah German Open Super 300 selesai berlangsung di Westenergie Sporthalle, Muelheim an der Ruhr pada 8-13 Maret mendatang. (RO)