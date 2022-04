Evaluasi Pelatih atas Kegagalan Ganda Campuran Indonesia di BAC 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para pebulu tangkis ganda campuran pelatnas gagal melangkah lebih jauh di ajang Badminton Asia Championship (BAC) 2022 yang bergulir di Manila, Filipina pada 26 April hingga 1 Mei mendatang. Pencapaian terbaik mereka hanya mencapai perempat final.Dari tiga pasang yang diturunkan, hanya Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari saja yang mampu ke perempat final. Selain mereka, terdapat Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso yang gugur di babak 16 besar, sedangkan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati tersingkir di pertandingan pertama.Amon Santoso selaku pelatih ganda campuran pelatnas punya evaluasi berbeda terhadap tiga pasang pemainnya tersebut. Untuk Rinov/Pitha disebutkannya perlu peningkatan dalam melakukan servis dan bertahan."Untuk Rinov/Pitha, terlepas dari permainan kemarin, sudah bagus penampilannya. Hanya dalam servis pembukaan, terutama Pitha harus ada perbaikan, begitu juga di pertahanan mereka," ujar Amon dalam rilis Humas PBSI."Untuk Adnan/Mychelle mereka masih sering melakukan kesalahan sendiri dan konsentrasi dalam bertanding kurang maksimal. Harusnya mereka bisa memberikan perlawanan lebih baik ketika menghadapi pasangan-pasangan top," tambahnya.Sementara itu bagi Rehan/Lisa, Amon berharap mereka bisa terus menambah jam terbang di turnamen-turnamen internasional."Untuk Rehan/Lisa mereka masih kurang pengalaman dan kelihatan sekali demam panggung apalagi langsung menghadapi pemain-pemain level atas. Perlu keberanian buat mereka dan juga jam terbang yang lebih lagi," papar Amon.Amon berharap, pengalaman di BAC 2022 ini menjadi tambahan motivasi bagi ketiganya untuk berkembang lebih baik, terutama bagi Rinov/Pitha dan Adnan/Mychelle yang akan bertarung di SEA Games Hanoi 2021 bulan depan."Untuk SEA Games nanti, kami mesti mendapatkan hasil yang baik. Rinov/Pitha dan Adnan/Mychelle ada persiapan sedikit untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan mereka. Target kami medali emas," tegas Amon. (RO)Berikut rekap hasil wakil pelatnas di sektor ganda campuran di BAC 2022.- Babak 32 besar vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (6/Hong Kong China), 21-10, 21-19- Babak 16 besar vs Hussein Zayan Shaheed/Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (Maladewa), 21-7, 21-6- Babak Perempat Final vs Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping (3/Tiongkok), 13-21, 11-21- Babak 32 besar vs bye- Babak 16 besar vs Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (1/China), 11-21, 13-21- Babak 32 besar vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (2/Jepang), 5-21, 12-21