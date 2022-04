Kevin Sanjaya Meriahkan Laga Amal Wild Rift Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pebulu tangkis ganda putra terbaik dunia asal Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo , beserta konten kreator YouTube Chandra Liow, Dyland Pros, dan Larissa Rochefort, sudah memilih roster team untuk bertanding di League of Legends: Wild Rift Days of Victory - Charity Fun Match pada 23 April mendatang.Wild Rift dan para bintang Days of Victory: Charity Fun Match juga mengajak semua penggemar Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) untuk berbagi melalui lembaga kemanusiaan bernama Human Initiative. Targetnya adalah untuk mendonasikan uang tunai sampai dengan USD15.000 (Rp215 juta)!"Sesuai dengan tema Wild Rift di bulan Ramadan tahun ini, yaitu Days of Victory (hari-hari kemenangan), kami ingin mengajak semua penggemar game MOBA, terutama Wild Rift, untuk tidak hanya mendapatkan kemenangan dalam bermain game, namun juga mendapatkan kemenangan dalam berbagi," tutur Country Manager Riot Games Indonesia dan Malaysia, Resha Pradipta."Maka dari itu, kami mengajak semua penggemar untuk ikut menyaksikan Charity Fun Match tanggal 23 April nanti. Semakin banyak yang menonton, semakin besar juga bantuan yang akan diberikan melalui Human Initiative,” tambahnya.Selain dimeriahkan oleh empat nama besar yang menjadi kapten tim, Wild Rift Days of Victory Charity Fun Match juga bakal dimeriahkan berbagai nama besar lain, termasuk kakak-beradik dari tim juara Wild Rift Champions SEA, PSO Henry dan PSO Harry. Kemudian, terdapat tim Pecel Lele yang menjuarai League of Legends: Wild Rift Community Intercity Tournament pada 17 April lalu. (RO)