BWF World Tour Finals: Jadwal Wakil Indonesia pada Hari Kedua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

: Pertandingan kedua fase penyisihan grup BWF World Tour Finals akan berlangsung pada Kamis 28 Januari 2021. Terdapat lima wakil Indonesia akanmelanjutkan petualangannya di turnamen penutup musim kompetisi bulu tangkis pada 2020 yang tertunda itu.Juara BWF World Tour Finals musim 2019, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, akan mengawali pertandingan hari ini pada pukul 11.00 WIB di Lapangan 1 Impact Arena, Bangkok.Setelah meraih satu kemenangan, pasangan berjuluk The Daddies itu selanjutnya akan menghadapi ganda putra Korea Selatan Choi SolGyu/Seo Seung Jae, demikian diumumkan laman resmi BWF.Ini akan menjadi pertemuan ketiga antara kedua pasangan. Dari rekor pertemuan mereka, Choi/Seo tercatat unggul 2-0, termasuk saat menumbangkan Ahsan/Hendra di perempat final Yonex Thailand Open 2021.Selanjutnya akan ada pertarungan antara ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu melawan wakil Malaysia Vivian Hoo/Yap Cheng Wen. Kedua pasangan pernah berjumpa satu kali di Denmark Open 2019 di mana wakil Indonesia memenangi laga dalam dua gim langsung.Setelah dikalahkan Viktor Axelsen pada pertandingan pertama, Anthony Sinisuka Ginting akan melanjutkan fase penyisihan Grup A dengan menghadapi pemain Chinese Taipei Chou Tien Chen.Chou Tien Chen unggul secara peringkat di ranking kedua, sedangkan Anthony di posisi keenam dunia. Namun secara head to head, Anthony telah mencatatkan enam kemenangan dari total 11 pertemuan mereka.Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja bakal ditantang wakil Jerman Mark Lamsfuss/Isabel Hettrich. Ganda campuran Indonesia itu gagal meraih kemenangan pada laga perdana mereka setelah gagal mengatasi wakil Prancis Thom Gicquel/Delphine Delrue.Tepat setelah laga Hafiz/Gloria, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti bakal menjadi pertandingan partai terakhir hari ini.Juara All England 2020 itu akan melawan pasangan Inggris Marcus Ellis/Lauren Smith, setelah mereka menelan kekalahan dari wakil tuan rumahDechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai di pertandingan perdana, Rabu (27/1).Sebelumnya, pada pertandingan pertama fase penyisihan grup yang berlangsung Rabu (27/1), hanya dua wakil Indonesia yang berhasil mengantongi kemenangan.Ahsan/Hendra mengawali petualangan mereka dengan manis lewat kemenangan atas pasangan Rusia Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov dengan skor 21-18, 15-21,21-17.Kemenangan perdana juga berhasil direbut Greysia Polii/Apriyani Rahayu atas pasangan Korea Selatan Lee So Hee/Shin Seung Chan lewat rubber game dengan skor 21-17, 22-24, 21-15.Berikut perkiraan jadwal wakil Indonesia di Matchday 2 BWF World Tour Finals 2020 (dalam WIB):11:00 WIB: Court 1- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi SolGyu/Seo Seung Jae (Korea Selatan)14:45:WIB: Court 1 - Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Vivian Hoo/Yap Cheng Wen (Malaysia)16:15:WIB: Court 1 - Anthony Sinisuka Ginting vs Chou Tien Chen (Chinese Taipei)17:00 WIBl: Court 2 - Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mark Lamsfuss/Isabel Hettrich (Jerman)17:45 WIB: Court 2 - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris)(ASM)