Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Hong Kong Open

: Para pebulu tangkis wakil Indonesia masih akan melanjutkan perjuangan di turnamen Hong Kong Open 2018, Jumat 16 November. Indonesia tercatat masih memiliki delapan wakil dari empat sektor yakni tunggal putra, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.Pertarungan pertama wakil Indonesia akan dibuka oleh Jonatan Christie dari tunggal putra yang menghadapi Kento Momota di Hong Kong Coliseum. Wakil Jepang yang menjadi unggulan pertama masih memegang rekor pertemuan dengan Jojo yang dimenangkannya di All England 2016.Partai kedua akan menampilkan pertarungan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti di ganda campuran. Mereka akan menantang unggulan kedua asal Tiongkok Wang Yilyu/Huang Dongping yang telah dua kali mengalahkan Praveen/Melati di Prancis Open 2018 dan terakhir di Fuzhou China Open 2018 lalu.Unggulan Indonesia di ganda putra lewat Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo juga masih akan bertanding. Pasangan berjuluk Minions akan ditantang wakil Korea Kim Gi Jung/Lee Yong Dae yang akan menjadi pertemuan perdana mereka.Dari ganda putri, Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang menjadi unggulan keempat turnamen ini pun masih melanjutkan perjuangan. Mereka akan menghadapi pasangan Tiongkok Du Yue/Li Yinhui yang telah dua kali mereka kalahkan tahun lalu di turnamen yang sama dan di Badminton Asia Team Championship 2018.- Jonatan Christie vs Kento Momota (Jepang)- Praveen Jordan/Melati Daeva vs Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok)- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Kim Astrup/Anders Rasmussen (Denmark)- Della Destiara Harris/Rizki Amelia Pradipta vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)- Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Kim Gi Jung/Lee Yong Dae (Korsel)- Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Lee Jhe Huei/Lee yang (Korsel)- Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Dechapol Puavarannukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand)- Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Du Yue/Li Yinhui (Tiongkok)(REN)