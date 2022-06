Jadwal Tim Merah Putih di Indonesia Indonesia Open Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Gelaran Indonesia Open 2022 sudah memasuki 16 besar. Berdasarkan jadwal yang dirilis, pertandingan akan dihelat mulai pukul 09:00 WIB.Tim Merah Putih mengirimkan 10 wakilnya pada babak 16 besar. Di nomor tunggal putra, ada nama Anthony Ginting dan Jonatan Christie . Sedangkan di ganda putra, ada lima wakil yang berhasil lolos.Bahkan duel senegara juga tersaji antara Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana kontra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Artinya, Indonesia sudah memastikan satu tempat pada perempat final nomor ganda putra.Sementara di nomor ganda putri, ada dua wakil Indonesia yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadila Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.Di nomor ganda campuran, ada nama Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang akan berjumpa wakil Malaysia Chen Tang Jie/Valeree Siow.Berikut ini jadwal wakil Indonesia di Indonesia Open hari ini:Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan)Anthony Ginting vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan)Chen Tang Jie/Valeree Siow (Malaysia) vs Praveen Jordan/Melati Daeva OktaviantiFebriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan)Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark) vs Leo Rolly Carnando/Daniel MarthinZhao Jun Peng (Tiongkok) vs Jonatan ChristieZhang Shu Xian/Zheng Yu (Tiongkok) vs Apriyani Rahayu/Siti Fadila RamadhantiMuhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto