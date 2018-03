Marcus/Kevin: Tak Ada Pesaing Terberat di All England 2018

Klik di sini: Lapangan Dipungut Biaya, Pelatnas Panahan Curhat ke Menpora

Dua kali secara beruntun pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukomuljo menjuarai All England. Tentu ada perbedaan yang dialami pasangan yang karib disapa Duo Minions ini dalam perjalanan menuju podium juara.Pada tahun lalu, Marcus/Kevin menjuarai All England setelah menang atas ganda putra Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen dengan 21-19 21-14. Sementara pada tahun ini, mereka menaklukkan Mathias Boe/Carsten Mogensen dari Denmark juga 21-18 21-17.Melihat dua perjalanan tersebut, Marcus/Kevin meyakini adanya perbedaan. Jika tahun lalu mereka masih menganggap ada beberapa rival terberat yang menyulitkan langkah mereka, kali ini Marcus mengatakan bahwa tak ada pesaing terberat untuk merengkuh gelar juara kali kedua."Untuk pesaing terberat? (All England) tahun ini tak ada," ujar Marcus yang kemudian disambut tawa dari para wartawan.Perbedaan lainnya, Marcus dan Kevin kompak mengatakan kalau mereka tak lagi grogi dalam perjalanan menunju podium juara All England. Berbeda dengan apa yang mereka alami pada tahun lalu."Perbedaan yang tahun lalu dengan tahun ini tentu All England pertama lebih grogi. Sementara yang tahun ini kami lebih tenang dan tak buru-buru. Tegang masih ada sih tapi masih bisa mengontrol permainan," ujar Marcus."Sama seperti Marcus. Yang pertama lebih berat apalagi waktu semifinal kami hampir kalah. Kalau masalah nervous pasti ada bahkan sampai tak bisa tidur," Kevin menambahkan.Duo Minions juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari media. Apalagi ini merupakan mimpi buat Kevin yang mendambakan juara turnamen sekelas All England.(FIR)