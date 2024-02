Lanny/Ribka Perlebar Keunggulan Indonesia atas Malaysia

(ASM)

: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto meraih kemenangan atas wakil Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Lanny/Ribka menang 21-14, 18-21, dan 21-15 atas Tan/Thinaah dan membaw Indonesia unggul 2-0 atas Malaysia."Alhamdulillah bisa menyumbangkan angka kedua untuk Indonesia. Semoga rekan-rekan yang lain juga bisa melanjutkan dengan memetik kemenangan," ujar Ribka.Lanny/Ribka sudah mempersiapkan diri dengan menyaksikan rekaman video pertandingan Tan/Thinaah. Mereka mendapat kesimpulan untuk bermain taktis agar bisa mengantisipasi kekuatan lawan.<"Dari semalam Kak Ribka sudah memberikan masukan seperti apa pola lawan. Semalam saya juga melihat rekaman video permainan lawan. Dari situ tadi kami bermain lebih taktis. Hal itu malah membuat lawan jadi tidak enak. Permainan lawan malah tidak berkembang," kata Lanny.Baca juga: Putri Persembahkan Kemenangan Pertama Indonesia atas Malaysia "Karena saya dan lawan sudah sering bertemu, dari awal saya sudah banyak memberi masukan ke Lanny bagaimana cara menghadapi lawan. Tadi kami bisa menerapkan pola seperti yang kami maui. Dengan pola main pendek dan no lob. Kami tidak meladeni permainan panjang-panjang lawan," jelas Ribka.Bagi Lanny/Ribka, kemenangan atas Tan/Thinaah merupakan sebuah kejutan. Mereka merasa Tan/Thinaah berada satu level di atas mereka sehingga memilih bermain tanpa beban dan bisa meraih kemenangan."Dari awal kami tidak berekspektasi bisa mengalahkan mereka di kandangnya. Bersama Lanny kami hanya bermain nothing to lose saja. Tidak berpikir soal menang atau kalah," urai Ribka."Ternyata hasilnya kami bisa bermain enak dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Kalau berekspektasi terlalu tinggi biasanya malah hasil akhirnya tidak sesuai ysng diinginkan," ulas Ribka."Rasanya saya tidak percaya bisa mengalahkan mereka yang didukung penonton. Tadi kami bisa main dengan baik dan mampu menerapkan pola seperti yang kami rencanakan," tutup Lanny.