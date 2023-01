Jadwal Babak Kedua Malaysia Open 2023, The Daddies Bertemu PraYer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Persaingan antara rekan senegara akan mewarnai pertandingan babak kedua ganda putra Malaysia Open 2023, antara pasangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan melawan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan di Kuala Lumpur, Kamis 12 Januari 2023.Pasangan berjuluk The Daddies tetap mewaspadai juniornya tersebut, meski Pram/Yere baru kembali bermain di turnamen besar setelah absen akibat cedera."Kami sering bertemu mereka, pasti mereka sangat semangat karena tengah bangkit setelah Yere pulih cedera. Melawan teman sendiri juga tidak gampang," kata Hendra dalam keterangan resmi PP PBSI.Berdasarkan catatan resmi Federasi Badminton Dunia (BWF) dalam laman resminya, sejauh ini The Daddies membukukan keunggulan 2-0 atas pasangan berjuluk PraYer itu.Kedua pertemuan terjadi pada 2021, yaitu pada ajang berkategori BWF Super 1000 Thailand Open yang digelar dua kali secara berurutan di Bangkok.Meski punya dominasi, namun The Daddies tak mau bermain ngotot dan justru harus lebih sabar kala meladeni Pram/Yere yang lebih agresif."Mereka tidak mudah dimatikan. Kami harus bermain sabar," ujar Hendra mengungkapkan.Laga antara The Daddies vs PraYer menjadi salah satu dari 14 pertandingan babak 16 besar yang akan dimainkan wakil Indonesia pada ajang berkategori BWF Super 1000 hari ini.Berikut jadwal pertandingan Skuat Merah Putih, Kamis pukul 09.00 WIB:Tunggal putra1. Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto (Jepang)2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Prannoy H.s. (India)3. Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (Denmark)Tunggal putri1. Gregoria Mariska Tunjung vs Wen Chi Hsu (Taiwan)Ganda putri1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jang Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan)2. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Tiongkok)Ganda putra1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan2. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Liang Wei Keng/Wang Chang (Tiongkok)3. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Mark Lamsfuss/Marvin Seidel (Jerman)4. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India)5. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmusen (Denmark)Ganda campuran1. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tang Chun man/Tse Ying Suet (Hong Kong)2. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei