Hasil Undian Perempat Final BATC 2024: Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Jumpa Malaysia

(KAH)

Sesi undian perempat final Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia (BATC) 2024 telah selesai dilakukan pada Kamis 15 Februari malam WIB. Dan salah satu hasilnya, terdapat tim bulu tangkis putri Indonesia yang bakal berhadapan dengan Malaysia.Para srikandi Merah Putih lolos ke perempat final dengan status juara Grup X yang belum pernah terkalahkan. Bahkan, Hong Kong dan Kazakhstan yang menjadi rival di fase grup tersebut, sama-sama mereka tekuk dengan skor 5-0.Di sisi lain, Malaysia melaju ke fase gugur karena finis sebagai runner up Grup Y. Itu terjadi karena mereka kalah (1-4) dari Thailand setelah menundukkan Uni Emirat Arab (5-0) di laga pertama fase grup. Dengan demikian, peluang Indonesia untuk menundukkan Malaysia cukup besar."Untuk di beregu putri lawan Malaysia, Indonesia juga punya peluang besar. Saya lihat kansnya juga 50-50. Tinggal bagaimana perjuangan pemain di lapangan," ujar Kabid Binpres PBSI, Rionny Mainaki dalam rilis Tim Media & Humas PBSI."Semoga performanya bisa lebih baik dibanding hari ini. Semua pemain juga harus menunjukkan semangat besar, punya nyali, dan berani bertarung," tambahnya.Selain Malaysia vs Indonesia, masih ada tiga laga lainnya yang ditentukan lewat undian. Berikut hasil lengkap undian peserta perempat final putri BATC 2024:1. Jepang vs Tiongkok2. India vs Hong Kong3. Malaysia vs Indonesia4. Taiwan vs Thailand