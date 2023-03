Marcus/Kevin Mundur dari All England

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Skuad ganda putra kehilangan salah satu andalannya di turnamen All England 2023. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo memutuskan mundur dari ajang bulu tangkis tertua di dunia itu.Marcus/Kevin mundur dikarenakan Kevin belum pulih 100 persen pasca terserang Demam Berdarah Dengue (DBD) 10 hari sebelum keberangkatan. Hal itu dijelaskan kepala pelatih Herry Iman Pierngadi kepada Tim Humas dan Media PP PBSI."Sebetulnya secara persiapan Marcus/Kevin cukup baik, akan tetapi 10 hari sebelum keberangkatan, Kevin positif DBD. Setelah istirahat dan diobati, hari Rabu (8/3) kemarin sudah latihan," ucap Herry."Lalu Marcus/Kevin berdiskusi, Kevin mengatakan dia tidak bisa siap 100 persen. Akhirnya setelah konsultasi dengan saya dan Aryono, diputuskan bersama untuk tidak berangkat," kata Herry."Saya pun melihatnya kondisinya memang belum fit. Tenaganya belum balik karena 4--5 hari tidak latihan. Lebih baik memang recovery dulu," lanjutnya.Herry menegaskan tidak ada alasan lain di balik mundurnya Marcus/Kevin di All England 2023 ini. Murni memang karena sakit DBD yang diderita Kevin."Tidak ada alasan lain. Mereka sangat fokus untuk main. Bahkan menurut saya di sesi latihan sebelum sakit, Kevin sangat ngotot dalam latihan," tegas Herry."Semua program dijalankan dengan baik, tidak ada yang ditinggalkan. Ini murni karena sakit DBD yang menyerangnya," ucap Herry.Herry pun berpesan kepada pasangan pemilik dua kali juara All England itu untuk tidak putus asa dan tidak menyerah."Memang kemungkinan setelah absen di All England ini peringkatnya akan turun. Tapi tidak masalah nanti kita start dari Super 300 dulu," ungkap Herry."Untuk mereka saya berpesan untuk lebih sabar lagi, jaga kondisi juga walaupun namanya penyakit kita tidak tahu kapan datangnya," pesan Herry."Akan tetapi jangan pernah menyerah dan putus asa, masih ada sisa waktu untuk mengejar. Race to Olympic menuju Olimpiade juga masih bisa," tegasnya.All England 2023 akan berlangsung 14-19 Maret di Utilita Arena Birmingham, Birmingham, Inggris. Dengan mundurnya Marcus/Kevin, Indonesia menyisakan lima pasangan ganda putra di All England 2023.Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.