Jadwal Pebulu Tangkis Indonesia di World Tour Finals Hari Ini

: Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan bertanding pada fase grup BWF World Tour Finals 2018, Rabu 12 Desember 2018.Di grup B sektor ganda putra, ada Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang berhadapan dengan wakil Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe.Sedangkan ganda putra unggulan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berjumpa wakil Denmark Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan berjumpa wakil Chinese Taipei, Chou Tien Chen. Lalu, Tommy Sugiarto bersua wakil Thailand, Kantaphon Wangcharoen.Berikut ini jadwal wakil Indonesia di World Tour Finals:Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (Jepang)Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)Chou Tien Chen (Chinese Taipei) vs Anthony Sinisuka Ginting)Tommy Sugiarto vs Kantaphon Wangcharoen (Thailand)Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang)(ASM)