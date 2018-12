Toleransi Menjaga Indonesia Tetap Utuh

Toleransi umat beragama di Indonesia diyakini masih sangat besar. Toleransi inilah yang menjaga Indonesia masih tetap utuh hingga saat ini.‎"Kalau tak ada toleransi, maka kondisi Indonesia sudah tidak seperti ini. Jikapun ada ketegangan, itu karena kebebasan sejak era reformasi," ungkap Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin di Kantor Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization (CDCC), Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.Din tak menutup mata jika saat ini memang ada beberapa ‎kalangan yang tidak toleransi. Ini juga sudah menjadi perhatian banyak kalangan.Menurut dia, hal ini harus disikapi bersama. Tujuannya, agar tidak memberikan sikap negatif dan akhirnya berdampak buruk bagi negeri ini."Ada orang yang tidak toleran, itu yang harus kita hadapi bersama. Agar tidak meluas, ini yang kita inginkan agar negeri ini tetap sejuk dan damai," jelas Din.Din turut menyoroti pemotongan salib di makam salah seorang warga di Yogyakarta. Ia dengan tegas mengecam hal tersebut."Jadi motif dan latar belakang, kejadian pemotongan salib itu sangat ditolak. Simbol agama itu sama dengan sakral iman setiap agama. Jadi harus ditindak tegas," ungkap Din.Senada dengan Din, Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Nyoman Udayana Sangging menyatakan, kerukunan umat beragama di Indonesia sangat baik. ‎Ketika setiap agama tidak toleransi, maka tak ada lagi negara Inodnesia."Jadi kita di umat Hindu sering menyerukan, agar saling toleransi, kita bersama untuk Indonesia. Jangan sampai ada yang ribut. Kalau tidak toleransi, tolong jangan mengajak, karena itu bukan hal yang baik. Kita akan jauhkan orang-orang yang tidak toleransi," ujar Nyoman.(DMR)