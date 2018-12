Wiranto: Pernyataan Prabowo Ancaman Serius

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto angkat bicara mengenai pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pernyataan Prabowo soal Indonesia terancam punah dianggap sebagai ancaman."(Pernyataan) itu sama saja dengan ancaman serius. Belum ada dalam sejarah modern, dalam pemilihan umum yang demokratis, seorang tokoh kalah lantas negara itu bubar atau punah," ujar Wiranto di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.Menurut dia, punahnya sebuah negara tidak mungkin mendadak. Kondisi itu pasti diawali dengan gejala, indikasi, atau adanya peningkatan eskalasi yang sangat serius. Seperti mengancam eksistensi negara. Wiranto pun menjamin saat ini Indonesia dalam keadaan baik-baik saja.Parameter kondusivitas itu diakuinya terlihat dari beberapa penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional dan nasional yang berlangsung aman. Bahkan, hasil survei internasional menobatkan Indonesia sebagai negara teraman ke-9 serta menjadi tujuan investasi nomor dua setelah Filipina.Ia berharap masyarakat tidak perlu khawatir dengan pernyataan yang pernah dilontarkan Prabowo pada Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor. Wiranto pun mengajak taruhan terkait hasil Pilpres 2019."Kalau sehabis pemilu Prabowo kalah dan Indonesia tetap utuh, tidak punah, maka rumah Hambalang (kediaman Prabowo) diserahkan kepada saya," imbuhnya.Sebaliknya, lanjut Wiranto, kalau Indonesia punah maka rumahnya di Bambu Apus diserahkan ke Prabowo. "Tapi kalau semua punah, buat apalagi rumah, he he he," ujar dia.(YDH)