Golkar Kawal Upaya Diplomasi Pemerintah untuk Stabilitas ASEAN

Partai Golkar terus mengawal dan mendukung upaya diplomasi pemerintahan Joko Widodo membangun strategi diplomasi secara politik dan ekonomi untuk menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini terkait penyelenggaraan The 33rd ASEAN Summit di Singapura."Golkar mengapresiasi diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan ASEAN yang tangguh dan inovatif," kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 13 November 2018.Airlangga menilai Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Makanya, ia meyakini Indonesia mampu memimpin terwujudnya ekosistem ekonomi yang stabil, damai, dan sejahtera.Menurut Airlangga, ekosistem ekonomi yang damai, stabil, dan sejahtera perlu dibina di kawasan Asia Tenggara. Terlebih, di tengah ketidakpastian ekonomi global."Golkar melihat pemerintahan Jokowi telah membawa Indonesia mengambil banyak langkah ke depan dan membuat kemajuan signifikan untuk keamanan pangan di kawasan ASEAN," ucap Menteri Perindustrian itu.Di samping itu, Indonesia kata Airlangga Hartarto, juga berperan penting dalam menjaga perdamaian, menjaga hubungan dan perbaikan sosial di ASEAN. Tidak ada konflik antara negara, meski memang masih ada konflik internal seperti halnya konflik Rohingya."Untuk itu berdialog harus menjadi budaya antar Negara-Negara Anggota ASEAN dan dengan negara-negara mitra ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang tangguh dan inovatif," tegasnya.Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus memberikan pidato di acara The 33rd ASEAN Summit atau KTT ASEAN yang digelar di Suntec Singapore International Convention and Exhibition, Singapura. Kegiatan berlangsung pada 11-15 November 2018.Selain Jokowi, pimpinan negara mitra ASEAN juga dijadwalkan akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi regional ini. Antara lain, Presiden Chille Sebastian Pinera, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri China Li Keqiang dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.(AGA)