Pemotongan Insentif Berita Buruk Bagi Tenaga Kesehatan

Jakarta: Pemotongan insentif dinilai menjadi berita buruk bagi tenaga kesehatan . Pemotongan itu dapat berdampak kepada tenaga kesehatan dalam menangani pasien covid-19 "Di saat kasusnya belum terkendali kemudian banyak nakes (tenaga kesehatan) yang gugur dalam pengendalian covid-19, ada berita ini tentu menurunkan semangat dari para tenaga kesehatan kita," kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo saat dihubungi, Kamis, 4 Februari 2021.Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan pemotongan ini menambah rentetan buruk pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien covid-19. Pencairan insentif yang dijanjikan pemerintah juga sempat mengalami keterlambatan."Ini jelas sudah memukul psikologi tenaga kesehatan kita. Di satu sisi masih ada terlambat insentifnya, di satu sisi masih adanya keputusan akan dipotong insentifnya," ungkap dia.Dia sangat tidak sepakat dengan pemotongan insentif tersebut. Pemerintah harus menjelaskan alasan pengurangan insentif bagi tenaga kesehatan.Pemerintah seharusnya tidak mengorbankan insentif tenaga kesehatan jika mengalami kendala pada ketersediaan anggaran. Menurut dia, pemerintah seharusnya mengevaluasi alokasi anggaran yang lain."Menghitung-hitung kembali apa yang bisa diefisiensi melalui program-program di luar covid-19 untuk bisa dialikan dalam rangka membantu tenaga kesehatan kita," ujar dia.Insentif terbaru tenaga kesehatan termaktub dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tertanggal 1 Februari 2021. Surat tersebut merupakan balasan dari Surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/ Menkes/62/2021 tentang Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani Covid-19.Adapun rincian insentif terbaru untuk tenaga kesehatan sebagai berikut, dokter spesialis mendapatkan insentif Rp7,5 juta per orang per bulan dan peserta PPDS Rp6,25 juta per orang per bulan. Kemudian, dokter umum dan gigi masing-masing Rp5 juta per orang per bulan, bidan dan perawat masing-masing Rp3,75 juta per orang per bulan, tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta per orang per bulan, dan santunan kematian Rp300 juta per orang.Sementara itu, besaran insentif tenaga kesehatan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020, sebagai berikut dokter spesialis Rp15 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp10 juta per orang per bulan, bidan dan perawat Rp7,5 juta per orang per bulan, tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta per orang per bulan, dan santunan kematian Rp300 juta per orang.(AZF)