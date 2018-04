KSPI dan FSPMI Deklarasi Dukungan ke Prabowo saat May Day

Ratusan ribu buruh akan menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Para buruh ini tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).Presiden Konfederasi Serikat Pemerintah Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, deklarasi akan dilaksanakan di Istora Senayan setalah buruh beraksi di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa, 1 Mei 2018. Aksi itu akan dilakukan sekitar 150 ribu buruh."Di Istora (Senayan) sekitar 80 ribu sampai 100 ribu. Seluruh Indonesia estimasi kami mendekati angka 600 ribu buruh pada May Day nanti," kata Said di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Sabtu, 22 April 2018.Ia menuturkan deklarasi dukungan ke Prabowo juga akan berlangsung serempak di 25 provinsi se-Indonesia. Termasuk oleh para guru dan tenaga honorer."Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang didukung buruh, guru dan petani Indonesia beserta nelayan," tutur dia.Said berjanji bisa memberikan 10 juta suara kepada Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2019. "Suara dari buruh, menurut BPS (Badan Pusat Statistik) ada 47 juta orang, dan kami menjanjikan hampir pada angka delapan sampai 10 juta suara untuk memenangkan Pilpres," ujar dia.(AZF)