As'ad Said Ali: Nasib Cak Imin Ditentukan Konsolidasi Partai

Gairah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendeklarasikan diri menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2019 tak bisa berdiri sendiri. Mantan wakil ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH As'ad Said Ali mengatakan harus ada dukungan lintas partai untuk mewujudkan hal itu."Diterima atau tidaknya Cak Imin sebagai capres atau cawapres bergantung negosiasi dia dengan berbagai partai," kata Said Ali seperti dilansir Antara, Minggu, 25 Maret 2018.Sebagai kader NU, Said Ali tak keberatan jika Cak Imin maju. "Itu kan sudah jadi aspirasi. Sudah jelas kok, tidak diragukan lagi. Hanya, kita serahkan nanti siapa yang jadi pemimpin nasional yang ambil beliau," kata dia usai mengikuti acara Multaqo Ulama Nusantara se-Banten, di Pesantren Al Mubarok Kota Serang, Banten.Mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini juga memberi pandangannya mengenai kemungkinan hadirnya poros ketiga di luar capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang selama ini paling populer. Lagi-lagi ia melihat hal itu bergantung hitung-hitungan politik."Misalnya, Cak Imin ingin membentuk poros ketiga. Hal tersebut amat bergantung pada permainan elite politik karena semua ditentukan oleh presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden)," katanya.Baca:Sementara itu, Sekjen Multaqa Ulama Nusantara KH Ali Abdil Barr mengimbau umat Islam memilih pemimpin nasional yang memiliki paradigma, karakter, dan visi yang sesuai ajaran Islam."Memiliki kualitas iman dan taqwa serta merepresentasikan umat Islam. Yang tak kalah penting berasal dari kalangan santri," kata dia.Ulama se-Banten, kata Ali, mendorong santri di seluruh Indonesia memilih pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya umat. Salah satunya, pemimpin tersebut berkomitmen mengembangkan mutu serta kuantitas pendidikan Islam melalui pesantren dan madrasah diniyah."Agar pemimpin yang terpilih nanti mampu mengembalikan kedaulatan ekonomi umat, mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta melindungi sumber daya alam dari kepentingan asing. Ini sebagai pijakan untuk membangun kemandirian ekonomi umat Islam," katanya.Dalam pertemuan Multaqo Ulama Nusantara se-Banten itu, panitia membagikan kuesioner siapakah tokoh dari kalangan pesantren yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Hasilnya, Muhaimin Iskandar menjadi yang terpopuler dengan 89 persen. Menyusul Zulkifli Hasan, TGB Zainul Majdi, Romahurmuzi, dan Yusril Ihza Mahendra.Kuesioner itu diikuti 500 ulama dari berbagai ormas Islam se-Banten, antara lain NU, MALNU, Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Al Khoiriyah, Persis, LDII, Forum Majlis Ta’lim se-Banten, pengasuh pesantren, MUI wilayah Banten, dan guru agama se-Banten.Dari pertemuan ini, sejumlah ulama mendesak agar segera diselenggarakan Multaqa Ulama Nusantara tingkat nasional dengan agenda memberikan amanat dan mandat untuk kepemimpinan nasional dari kalangan umat Islam, khususnya santri.(UWA)