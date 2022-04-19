Nasional  
Selamat Datang di
Medcom.id

Don't have an account yet? Sign up here

DOWNLOAD OUR APPS
FOLLOW US
NEWS
LIFESTYLE
FEATURED
INDEX
Member of Media Group
  • metrotvnews.com
  • mediaindonesia.com
  • lampost.com
  • inibaru.id
  • podme.id
NEWSTICKER
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2022-2027.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2022-2027.

Bawaslu Tetapkan Penanggung Jawab Divisi Periode 2022-2027, Ini Susunannya

Nasional pemilu bawaslu Pemilu 2024
Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 19 April 2022 22:26
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 telah menetapkan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah. Empat dari lima anggota Bawaslu masing-masing mendapat tugas menjadi penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.
 
Setelah resmi menjabat, kelima anggota langsung menggelar rapat pleno yang menetapkan Rahmat Bagja sebagai ketua Bawaslu RI 2022-2027 secara aklamasi.
 
"Rapat pleno menghasilkan keputusan secara aklamasi, yang menetapkan Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu RI, sesuai UU Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum," ungkap Rahmat di Gedung Bawaslu RI, dilansir Media Indonesia, Selasa, 19 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Besok, Bawaslu dan DPR Bahas PKPU dan Anggaran Pemilu
 
Usai pemilihan ketua, Bawaslu langsung tancap gas menggelar rapat pleno tertutup dengan agenda penetapan susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah. Hanya Rahmat yang tak mendapat tugas penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Berikut susunan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Bawaslu RI periode 2022-2027:


Penanggung Jawab Divisi
 
1. Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi DAN Pendidikan Pelantikan
 
Koordinator Divisi: Herwyn Jeffer H Malonda
 
Wakil Koordinator: Lolly Suhenty
 
2. Divisi Hukum dan Pengawasan
 
Koordinator Divisi: Totok Haryono
 
Wakil Koordinator: Puadi
 
3. Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
 
Koordinator Divisi: Lolly Suhenty
 
Wakil Koordinator: Totok Haryono
 
4. Divisi Penanganan Pelanggaran
 
Koordinator Divisi: Puadi
 
Wakil Koordinator: Herwyn Jeffer H Malonda
 
Koordinator Wilayah
 
1. Koordinator Wilayah Aceh: Lolly Suhenty
 
Wakil: Puadi
 
2. Koordinator Wilayah Sumatra Utara: Puadi
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
3. Koordinator Wilayah Sumatra Barat: Lolly Suhenty
 
Wakil Totok Haryono
 
4. Koordinator Wilayah Riau: Totok Haryono
 
Wakil: Puadi
 
5. Koordinator Wilayah Jambi: Puadi
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
6. Koordinator Wilayah Kepulauan Riau: Puadi
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
7. Koordinator Wilayah Bengkulu: Totok Haryono
 
Wakil: Lolly Suhenti
 
8. Koordinator Wilayah Sumatra Selatan: Erwyn Malonda
 
Wakil: Totok Haryono
 
9. Koordinator Wilayah Bangka Belitung: Totok Haryono
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
10. Koordinator Wilayah Lampung: Erwyn Malonda
 
Wakil: Totok Haryono
 
11. Koordinator Wilayah Banten: Totok Haryono
 
Wakil: Puadi
 
12. Koordinator Wilayah DKI: Puadi
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
13. Koordinator Wilayah Jabar: Lolly Suhenty
 
 Wakil: Totok Haryono
 
14. Koordinator Wilayah Jateng: Erwyn Malonda
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
15. Koordinator Wilayah DIY: Lolly Suhenty
 
Wakil: Totok Haryono
 
16. Koordinator Wilayah Jatim: Totok Haryono
 
Wakil: Puadi
 
17. Koordinator Wilayah Bali: Totok Haryono
 
Wakil: Puadi
 
18. Koordinator Wilayah NTB: Lolly Suhenty
 
Wakil: Toto Haryono
 
19. Koordinator Wilayah NTT: Erwyn Malonda
 
Wakil: Puadi
 
20. Koordinator Kalbar: Erwyn Malonda
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
21. Koordinator Wilayah Kalteng: Erwyn Malonda
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
22. Koordinator Wilayah Kalsel: Lolly Suhenty
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
23. Koordinator Wilayah Kaltim: Puadi
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
24. Koordinator Wilayah Kaltara: Totok Haryono
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
25. Koordinator Wilayah Sulbar: Lolly Suhenty
 
Wakil: Totok Haryono
 
26. Koordinator Wilayah Sulsel: Lolly Suhenty
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
27. Koordinator Wilayah Sultra: Erwyn Malonda
 
Wakil: Totok Haryono
 
28. Koordinator Wilayah Sulteng: Lolly Suhenty
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
29. Koordinator Wilayah Gorontalo: Puadi
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
30. Koordinator Wilayah Sulut: Erwyn Malonda
 
Wakil: Puadi
 
31. Koordinator Wilayah Malut: Puadi
 
Wakil: Erwyn Malonda
 
32. Koordinator Wilayah Maluku: Totok Haryono
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
33. Koordinator Wilayah Papua Barat: Puadi
 
Wakil: Lolly Suhenty
 
34. Koordinator Wilayah Papua: Erwyn Malonda
 
Wakil Puadi
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
TERKAIT

BERITA LAINNYA

Rekam Jejak Indrasari, Tersangka Kasus Korupsi Minyak Goreng
Nasional

Rekam Jejak Indrasari, Tersangka Kasus Korupsi Minyak Goreng

Moderna Targetkan Perilisan Vaksin Khusus Omicron di Musim Gugur 2022
Internasional

Moderna Targetkan Perilisan Vaksin Khusus Omicron di Musim Gugur 2022

Resmi Ditahan Polisi, Ini Peran Vanessa Khong dan Ayahnya Dalam Kasus Binomo
Hiburan

Resmi Ditahan Polisi, Ini Peran Vanessa Khong dan Ayahnya Dalam Kasus Binomo

BI Tambah Ketersediaan Uang Tunai Jadi Rp202,7 Triliun untuk Ramadan dan Idulfitri
Ekonomi

BI Tambah Ketersediaan Uang Tunai Jadi Rp202,7 Triliun untuk Ramadan dan Idulfitri

Sudah 20% Toyota Raize Menyelesaikan Recall
Otomotif

Sudah 20% Toyota Raize Menyelesaikan Recall

Hasil Asesmen Nasional Modal Perbaiki Tiga Dosa Pendidikan
Pendidikan

Hasil Asesmen Nasional Modal Perbaiki Tiga Dosa Pendidikan

Playoff NBA: Curry Gemilang, Warriors Unggul 2-0 atas Nuggets
Olahraga

Playoff NBA: Curry Gemilang, Warriors Unggul 2-0 atas Nuggets

Adu Cepat Internet, Jakarta Masih Unggul dari Ibu Kota Baru
Teknologi

Adu Cepat Internet, Jakarta Masih Unggul dari Ibu Kota Baru

Mau Renovasi Dapur? Jangan Lupa 6 Persiapan Ini
Properti

Mau Renovasi Dapur? Jangan Lupa 6 Persiapan Ini

Sejarah Terciptanya Vaksin Tubuh Manusia
Rona

Sejarah Terciptanya Vaksin Tubuh Manusia

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

HOT ISSUE

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif
Peringatan!