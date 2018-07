Prabowo Berkunjung ke PBNU

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan pengurus lainnya menyambut langsung kunjungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan rombongannya di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakpus. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertandang ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan pengurus lainnya menyambut langsung kunjungan Prabowo dan rombongannya.Menurut Said kunjungan Prabowo bukan silaturahmi biasa. "Silaturahim ini bukan sekadar politik. Setelah pertemuan semoga ada yang bisa dikerjasamakan," kata Said di lokasi, Senin, 16 Juli 2018.Banyak hal, lanjut Said, yang harus diperbincangkan dengan Prabowo. Misalnya terkait menyamakan persepsi, silatul afkar (bertukar pikiran) dan silatul amal (aktualisasi). Terutama bagaimana mengusung empat pilar.Said mengatakan, poin-point itu menjadi pembicaraan penting. Mengingat, ke depan ada momen Pilpres yang akan dihelat. Said sendiri mengapresiasi Ketum Parpol, termasuk Prabowo, yang menjadikan Pilkada kemarin, kondusif."Alhamdulillah pilkada kemarin aman dan damai. Semoga terus kondisinya seperti ini nantinya.Udah dulu ya," kata Said.Prabowo hadir sekitar pukul 19.00 WIB. Saat menuju ruangan Said, mantan Danjen Kopassus itu tak berkomentar tentang kunjungannya. Adapun pertemuan berakhir pukul 20.00 WIB.(MBM)