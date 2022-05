Ada Negara G20 Tak Hadir, Pengamat: Monggo Kerso

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Jakarta: Pemerintah didorong tak ambil pusing ada perwakilan negara G20 yang walk out atau tak berpartisipasi dalam forum tersebut. Indonesia mesti melakukan perannya dengan baik.“Kalau tidak hadir, monggo kerso (silakan saja). Kita sudah undang dan menyediakan tempat,” kata pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘ G20 : Rusia Hadir, Amerika Ngacir,’ Minggu, 8 Mei 2022.Connie mengatakan forum G20 mengajak negara-negara mendukung kesejahteraan global. Antara lain, menyelamatkan 75 persen ekonomi global dan dua pertiga umat manusia.“Kita harus stand up soal recover together, recover stronger. Kalau tidak mau sama-sama, go to hell with my bless,” ujar dia.Connie mengacungkan jempol atas sikap dan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri mengatakan aksi walk out sejumlah delegasi tidak memengaruhi perundingan di G20.Baca: Sikap Sri Mulyani di G20 untuk Jaga Muruah Sidang “Indonesia jangan pernah masuk ke zona perang karena itu hal paling penting,” tegas dia.Connie mafhum forum tersebut selalu dihubungkan dengan konflik Rusia dan Ukraina. Meski begitu, pemerintah harus tetap menunjukkan kedaulatan Indonesia.“Targetnya bantuan kepada negara-negara terdampak selesai sebelum rapat menteri kesehatan G20 pada Juli 2022,” papar dia.Menurut Connie, langkah itu membuktikan Indonesia peduli dengan kemanusiaan tanpa merecoki urusan Rusia dan Ukraina. Sehingga G20 diharapkan tetap berjalan dengan kondusif.“Karena tujuan utamanya menyelamatkan ekonomi dunia dengan bersama-sama dan kekuatan bersama,” tutur dia.