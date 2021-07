Tak Tutup Perjalanan Luar Negeri, Pemerintah Singgung Instruksi WHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi menjawab isu soal perjalanan internasional yang masih dibuka pemerintah di tengah melonjaknya kasus covid-19 . Hal ini disebut sesuai kebijakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)."Menjawab isu tentang perjalanan internasional, perlu diketahui bahwa WHO tidak pernah menginstruksikan penutupan perbatasan," kata Dedy dalam keterangan pers virtual, Rabu, 7 Juli 2021.Menurut dia, WHO menginstruksikan selama pandemi covid-19 , perjalanan internasional harus selalu diprioritaskan untuk sejumlah sektor. Hal ini meliputi keadaan darurat dan tindakan kemanusiaan serta perjalanan personel esensial atau tidak tergantikan dan sangat penting.Baca: Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Pantau Langsung Penanganan Covid-19 Kebijakan ini juga dibutuhkan untuk pemulangan warga negara dan transportasi kargo persediaan penting, seperti makanan, obat, dan bahan bakar. WHO mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko untuk mengurangi penularan covid-19 di sektor perjalanan."Namun, ditegaskan juga oleh WHO bahwa kebijakan tersebut tidak perlu mengganggu lalu lintas internasional. Negara anggota WHO seperti Indonesia dapat melakukan penilaian risiko sendiri melalui pendekatan berbagai metode yang ada, termasuk pemberlakuan deklarasi kesehatan atau tes covid-19," kata dia.Dedy menjelaskan WHO juga mewanti-wanti agar pelaku perjalanan internasional tidak boleh dianggap sebagai tersangka utama penyebar covid-19. Kesejahteraan masyarakat menyeluruh harus menjadi pertimbangan terdepan saat menerapkan langkah terkait perjalanan internasional."Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, pemerintah menerapkan masa karantina dan bukti vaksinasi lengkap sebagai salah satu prasyarat perjalanan internasional memasuki Indonesia," kata dia.Sebagian warga negara Indonesia (WNI) juga masih pergi ke luar negeri. Mereka pun harus mengikuti aturan serupa dengan syarat yang sama, seperti harus dalam keadaan sehat, terbukti negatif covid-19, dan mengikuti aturan negara tujuan."Kami harap informasi ini dapat memperjelas perihal kedatangan dan kepergian warga negara asing maupun warga negara Indonesia," jelas Dedy.(OGI)