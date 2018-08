Komunikasi Antarkementerian Kunci Jokowi 2 Periode

Komunikasi antarkementerian disebut sebagai kunci Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa merebut kembali kursi presiden. Selama ini, ketidakharmonisan kerja antarkementerian kerap memicu pihak oposisi menyerang pemerintah, terutama untuk soal ekonomi.Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengingatkan penting bagi Joko Widodo untuk memperbaiki sisi kelembagaannya."Banyak ketidaksolidan antarkementerian. Khususnya terkait data yang tidak seragam dengan kebutuhan yang ada. Sebagai contoh saat Kementerian Pertanian mengeluarkan data yang berbeda dengan BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Agustus 2018.Pada akhirnya, kata dia, data yang berbeda ini membuat tata niaga menjadi bermasalah karena dimanfaatkan oleh segelintir pihak. “Kementerian Pertanian selalu mengklaim produksinya cukup untuk beberapa komoditas. Sementara di pasar harganya mahal. Ini kan anomali,” kata akademikus IPB ini.Ketidaksamaan data ini, tambah dia, akan berimbas pada Nawacita. Khususnya untuk poin ketujuh, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.Ahmad Heri melanjutkan, jika Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak peka dengan persoalan data itu maka Nawacita yang akan terimbas. Ujungnya, ini membuat elektabilitas Jokowi terganggu."Kapasitas sektor pertanian terlihat semakin turun dan menjauhi cita-cita swasembada pangan berbagai komoditas yang digaungkan oleh Menteri Amran," katanya.Kementerian lain yang ia kritik adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Upaya membentuk holding dan kebijakan ekspansi dinilai berdampak negatif terhadap para pelaku industri secara umum, khususnya swasta dan pembangunan ekonomi kerakyatan.“Dominasi struktur impor barang konsumsi semakin besar. Sekarang sembilan persen. Ini indikasi bahwa pertumbuhan industri lain mengambil keuntungan dari market negara kita,” ucapnya.Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga mengomentari kebijakan pangan ini. Dia menyebut tugas-tugas yang diberikan kepada kementerian dalam hal pangan seolah menunjukkan Presiden tidak memahami persoalan pangan."Kesan ini timbul lantaran tidak adanya data mengenai pertanian," kata dia.Ekonom industri dari Universitas Indonesia, Andi Fahmi, mengkritisi pembentukan holding BUMN. Upaya itu dinilai menciptakan monopoli.“Yang kita takutkan kontrolnya berkurang karena holding BUMN seolah menjadi entitas bisnis murni,” ucapnya.(UWA)